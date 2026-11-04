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    എൻജി. പി. മമ്മദ് കോയ അന്തരിച്ചു

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    Er P Mammad Koya, Muslim Service Society state general secretary who passed away in Kazakhstan
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    കോ​ഴി​​ക്കോ​ട്: മു​സ്‍ലിം സ​ർ​വി​സ് സൊ​സൈ​റ്റി (എം.എസ്.എസ്) സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ൻ​ജി. പി. ​മ​മ്മ​ദ് കോ​യ (70) അ​ന്ത​രി​ച്ചു. ക​സാ​ക്കി​സ്ഥാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ വ്യാ​ഴാ​​ഴ്ച ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം മൂ​ല​മാ​ണ് മ​ര​ണം. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ലെ​ൻ​സ് ഫെ​ഡി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യാ​ണ് സം​ഘം ക​സാ​ക്കി​സ്ഥാ​നി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്.

    നി​ർ​മാ​ണ​മേ​ഖ​ല​യി​ലും കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടെ മ​ത​സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലും നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്ന വ്യ​ക്തി​ത്വ​മാ​യി​രു​ന്നു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടു​ള്ള ‘ബി​ൽ​ടെ​ക് ഗ്രൂ​പ്സ് എ​ൻ​ജി​നീ​യേ​ഴ്സ്, പ്ലാ​നേ​ഴ്സ് ആ​ൻ​ഡ് വാ​ല്യു​വേ​ഴ്സ്’ എ​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ ചീ​ഫ് ക​ൺ​സ​ൽ​ട്ട​ന്റ് ആ​ണ്. ലൈ​സ​ൻ​സ്ഡ് എ​ൻ​ജി​നീ​യേ​ഴ്സ് ആ​ൻ​ഡ് സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സേ​ഴ്സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ (ലെ​ൻ​സ് ഫെ​ഡ്) പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ് കോ​മേ​ഴ്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സൗ​ത്ത് റോ​ട്ട​റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, സി​യ​സ്കോ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ദ​വി​ക​ൾ വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ‘ഉ​സ്ബെ​ക്കി​സ്ഥാ​നി​ലെ മു​ന്തി​രി​വ​ള്ളി​ക​ൾ’ ‘ഹ​ജ്ജ് യാ​ത്ര: ഓ​ർ​മ​ക​ൾ, അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ’ എ​ന്നി​വ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് തി​രു​വ​ണ്ണൂ​രി​ലു​ള്ള ‘സ​ലി​ലം’ വീ​ട്ടി​ലാ​ണ് താ​മ​സം. പി​താ​വ് : പാ​ലോ​റ കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ്. മാ​താ​വ്: മു​ല്ല​വീ​ട്ടി​ൽ ഫാ​ത്തി​മ. ഭാ​ര്യ: സ​ലീ​ന. മ​ക്ക​ൾ: മും​സി​ന, മും​ഷാ​ന (ഖ​ത്ത​ർ), മും​ഷാ​ദ്. മ​രു​മ​ക്ക​ൾ: മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​മീ​ർ, ന​ബീ​ൽ, നാ​ഫി​യ. സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ: ക​ദീ​ജ, ന​ഫീ​സ, ബീ​രാ​ൻ കോ​യ, ആ​മീ​ന, ഇ​സ്മ​യി​ൽ.

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    News Summary - MSS State General Secretary Er P Mammad Koya Passes Away in Kazakhstan
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