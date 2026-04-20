    Posted On
    date_range 20 April 2026 6:15 AM IST
    Updated On
    date_range 20 April 2026 6:16 AM IST

    എം.​എ. സ​മ​ദ്: വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​ത്ത പോ​രാ​ളി

    പി​ന്നാ​ക്ക മു​സ്‍ലിം വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ സം​ര​ക്ഷ​ണ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ഇ​ട​റാ​ത്ത ശ​ബ്ദ​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ന്ന​ലെ അ​ന്ത​രി​ച്ച എം.​എ. സ​മ​ദ് സാ​ഹി​ബ്. കേ​ര​ള മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, മെ​ക്ക സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, കേ​ര​ള അ​റ​ബി​ക് മു​ൻ​ഷീ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം, അ​വ​സാ​ന ശ്വാ​സം വ​രെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് ആ​വേ​ശ​മാ​യി നി​ല​കൊ​ണ്ടു.

    മ​ദ്ര​സാ അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യി​രു​ന്ന ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി ക​ന്നേ​റ്റി കെ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞ് ല​ബ്ബ​യു​ടെ​യും ഐ​ഷ കു​ഞ്ഞി​ന്റെ​യും മ​ക​നാ​യി 1940 ജൂ​ൺ 16-നാ​ണ് ജ​ന​നം. ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി ടൗ​ൺ എ​ൽ.​പി. സ്കൂ​ൾ, യു.​പി. സ്കൂ​ൾ, ഹൈ​സ്കൂ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു സ്കൂ​ൾ പ​ഠ​നം. മ​ത​പ​ഠ​ന രം​ഗ​ത്തും ത​ൽ​പ​ര​നാ​യി​രു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​മു​ഖ പ​ണ്ഡി​ത​നും പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യി​രു​ന്ന ടി.​കെ. അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് മൗ​ല​വി ക​ന്നേ​റ്റി മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​വ​ന്ന ദ​ർസി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു. ദ​ക്ഷി​ണ കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ ഉ​ല​മ​യു​ടെ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​സ്താ​ദി​നോ​ടൊ​പ്പം പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം ദ​ക്ഷി​ണ​യു​ടെ മു​ഖ​പ​ത്ര​മാ​യ 'അ​ന്ന​സീ​മി’​ന്റെ ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പി​ൽ ‘ജീ​വി​തം ശ്മ​ശാ​നം വ​രെ​യോ’ എ​ന്ന ലേ​ഖ​നം എ​ഴു​തി​ക്കൊ​ണ്ട് സം​ഘ​ട​നാ രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​യി.

    18-ാം വ​യ​സ്സി​ൽ ക​ന്നേ​റ്റി സി.​എം.​എ​സ്. എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യി സേ​വ​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം 1995-ൽ ​തേ​വ​ള്ളി ഗേ​ൾ​സ് ഹൈ​സ്കൂ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് വി​ര​മി​ച്ച​ത്.

    അ​റ​ബി ഭാ​ഷ​യു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി​ക്കും ഭാ​ഷാ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി വീ​റോ​ടെ വാ​ദി​ച്ച എം.​എ. സ​മ​ദ്, 1965-ൽ ​ട്രാ​വ​ൻ​കൂ​ർ കൊ​ച്ചി​ൻ അ​റ​ബി​ക് മു​ൻ​ഷീ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി. പി​ന്നീ​ട് ‘കേ​ര​ള അ​റ​ബി​ക് മു​ൻ​ഷീ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ’ എ​ന്ന് പു​ന​ർ​നാ​മ​ക​ര​ണം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി സ​ർ​വീ​സി​ൽ നി​ന്ന് വി​ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​രെ തു​ട​ർ​ന്നു. ഒ​രു അ​റ​ബി​ക് യൂ​ണി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​ക്കാ​യു​ള്ള നി​ര​ന്ത​ര പോ​രാ​ട്ടം അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ത്ത​തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​തീ​വ ദുഃ​ഖി​ത​നാ​യി​രു​ന്നു.

    1980-ൽ ​രൂ​പം കൊ​ണ്ട മെ​ക്ക​യു​ടെ (മു​സ്‍ലിം എം​പ്ലോ​യീ​സ് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ) സ്ഥാ​പ​ക അം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​നി​യാ​യി​രു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം 2000 മു​ത​ൽ 2006 വ​രെ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചു. ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ലാ​ണ് സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ‘മെ​ക്ക ഹൗ​സ്’ എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്ത് സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ​ത്.

    കേ​ര​ള മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്റെ​യും സ്ഥാ​പ​ക നേ​താ​വാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹം ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം അ​തി​ന്റെ സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി​രു​ന്നു. 1986-ൽ ​കൊ​ല്ല​ത്ത് ന​ട​ന്ന ശ​രീ​അ​ത്ത് സം​ര​ക്ഷ​ണ റാ​ലി​യു​ടെ​യും, മ​ണ്ഡ​ൽ-​മ​സ്ജി​ദ് പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മു​ൻ​നി​ര സം​ഘാ​ട​ക​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ​ക്ഷ​പാ​ത​മി​ല്ലാ​തെ മു​സ്‍ലിം - പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​ത്ത നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ത്ത എം.​എ. സ​മ​ദി​ന്റെ വേ​ർ​പാ​ട് കേ​ര​ളീ​യ പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് തീ​രാ​ന​ഷ്ട​മാ​ണ്.

    (കേ​ര​ളാ മു​സ് ലിം ​ജ​മാ​അ​ത്ത് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും മെ​ക്ക സം​സ്ഥാ​ന​സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​ണ് ലേ​ഖ​ക​ൻ)

