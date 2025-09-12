Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Memoir
    Posted On
    12 Sept 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 6:01 AM IST

    പി.​പി. ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ: ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത് ആ​ത്മ സു​ഹൃ​ത്തി​നെ

    പി.​പി. ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ: ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത് ആ​ത്മ സു​ഹൃ​ത്തി​നെ
    പി.​പി. ത​ങ്ക​ച്ച​ന്‍റെ വി​യോ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത് ആ​ത്മ സു​ഹൃ​ത്തി​നെ. 60 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി ‍ഞ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ൽ അ​ടു​പ്പ​മു​ണ്ട്. യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ ബ​ന്ധം ഇ​പ്പോ​ഴും സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു. മൂ​ന്ന് ആ​ഴ്ച മു​മ്പ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​തി​ന് ത​ലേ​ന്നാ​ണ് അ​വ​സാ​ന​മാ​യി ദീ​ർ​ഘ​നേ​രം ഫോ​ണി​ലൂ​ടെ സം​സാ​രി​ച്ച​ത്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വേ​ർ​പാ​ട് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് ക​ന​ത്ത ന​ഷ്ട​മാ​ണ്.

    ചെ​റു​പ്പ​കാ​ലം മു​ത​ൽ എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​യി​ലും ശേ​ഷം കേ​ര​ള​ത്തി​ലു​ട​നീ​ള​വും യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നും ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നും അ​ടി​ത്ത​ട്ടി​ൽ വേ​രോ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി ടി.​എ​ച്ച്. മു​സ്ത​ഫ​ക്കൊ​പ്പം തോ​ളോ​ടു​തോ​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച നേ​താ​വാ​ണ് പി.​പി. ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ. ശേ​ഷം എ​റ​ണാ​കു​ളം ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി, എം.​എ​ൽ.​എ​യാ​യി. ര​ണ്ടാ​മ​ത് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യ​ായപ്പോ​ഴാ​ണ് എ​ന്‍റെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ലെ കൃ​ഷി മ​ന്ത്രി​യാ​യ​ത്. കാ​ർ​ഷി​ക​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഒ​രു​പാ​ട് പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ടി​രു​ന്ന കാ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​ാരോ പ്ര​ശ്ന​വും പ​ഠി​ച്ച് ക​ർ​ഷ​ക​രു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ച് പ​രി​ഹാ​രം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നാ​യി. ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ കൃ​ഷി മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ ഒ​രു​കാ​ല​ത്തും വി​സ്മ​രി​ക്കി​ല്ല.

    ഞാ​ൻ ര​ണ്ടാ​മ​ത് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യ​ത് പ്ര​ത്യേ​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്. അ​ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ മു​റി​വു​ണ്ടാ​ക്കി, കേ​ര​ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷ​മു​ണ്ടാ​ക്കി. ആ ​സം​ഘ​ർ​ഷ​മൊ​ന്നും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​ക്ക​ക​ത്തുണ്ടാ​കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ പ്ര​ത്യേ​കം ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചു. അ​ന്ന് എ​ല്ലാ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും ര​മ്യ​മാ​യും സൗ​ഹൃ​ദ​പ​ര​മാ​യും പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ത്ത്, സ​മ​ന്വ​യ​ത്തി​ന്‍റെയും യോ​ജി​പ്പി​ന്‍റെയും ഒ​രു​ പാ​ലം വെ​ട്ടി​ത്തു​റ​ന്ന​ത് ത​ങ്ക​ച്ച​നാ​ണ്. ശേ​ഷം സ്പീ​ക്ക​റാ​യി. സം​ഘ​ർ​ഷ​ഭ​രി​ത​മാ​യ എ​ല്ലാ​ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ട​പെ​ട്ട് അ​ത് ല​ഘൂ​ക​രി​ച്ചു. ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ​ത്തെ​യും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തെ​യും കൂ​ട്ടി​യി​ണ​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം കാ​ണി​ച്ച ക്ഷ​മ​യും അ​നു​ഭ​വജ്ഞാ​ന​വും പ്ര​ശം​സ​നീ​യ​മാ​ണ്. ഒ​പ്പം പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം സൂ​ക്ഷി​ച്ച വ്യ​ക്തി​ബ​ന്ധ​വും മി​ക​ച്ച​താ​ണ്.

    നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ക​രു​ണാ​ക​ര​നോ​ടൊ​പ്പം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച ര​ണ്ട് വ്യ​ക്തി​ക​ളി​ലൊരാ​ൾ പി.​പി. ത​ങ്ക​ച്ച​നാ​യി​രു​ന്നു. മ​റ്റൊ​രാ​ൾ ടി.​എം. ജേ​ക്ക​ബാ​ണ്. സ്ഥ​ല​മെ​ടു​പ്പി​നി​ടെ നേ​രി​ട്ട ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ, ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ, വ്യ​ക്തി​ഹ​ത്യ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൊ​ന്നും പ​ത​റാ​തെ ക​രു​ണാ​ക​ര​ന് ഇ​ട​വും വ​ല​വും ​നി​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​വ​രാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ ഗ്രൂ​പ്പു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, എ​ല്ലാ ഗ്രൂ​പ്പു​കാ​രും ഒ​രു​പോ​ലെ ആ​ദ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ത്വ​മാ​യി​രു​ന്നു ത​ങ്ക​ച്ച​ന്‍റേ​ത്. അ​ടി​യു​റ​ച്ച മ​ത​വി​ശ്വാ​സി​യാ​ണ്. പ​ക്ഷേ, എ​ല്ലാ മ​ത​വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും സ്വീ​കാ​ര്യ​നാ​യി​രു​ന്നു. രാ​ഷ്ട്രീ​യ-​ജാ​തി​മ​ത വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​യ വ്യ​ക്തി​ബ​ന്ധം എ​ല്ലാ​വ​രോ​ടും കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം ശ്ര​മി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ വ​ഷ​ളാ​ക്കു​ന്ന ആ​ള​ല്ല, പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന ആ​ളാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. എ​ല്ലാ രം​ഗ​ത്തും വി​ദ്വേ​ഷ​വും പ​ക​യും വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന കേ​ര​ള രാ​ഷ്ടീ​യ​ത്തി​ൽ പി.​പി. ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ മാ​തൃ​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മാ​തൃ​ക പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നെ​ന്ന​താ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​സ​ക്തി. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ പോ​ലു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ൾ ഇ​ന്ന​ത്തെ ​കാ​ല​ത്ത് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വേ​ർ​പാ​ട് കേ​ര​ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നും വ​ലി​യ ന​ഷ്ട​മാ​ണ്. ത​ങ്ക​ച്ച​ന്റെ വേ​ർ​പാ​ടി​ൽ അ​ഗാ​ധ​മാ​യ ദുഃ​ഖം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു .

