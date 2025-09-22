Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Memoir
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 11:40 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 11:40 PM IST

    ‘മാധ്യമം’ മുൻ എഡിറ്റർ എ. മുഹമ്മദലി ആലത്തൂരിന് വിട

    എ. മുഹമ്മദലി ആലത്തൂർ

    ആ​ല​ത്തൂ​ർ (പാ​ല​ക്കാ​ട്‌): ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി അ​ന്ത​രി​ച്ച ‘മാ​ധ്യ​മം’ മു​ൻ എ​ഡി​റ്റ​ർ എ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ആ​ല​ത്തൂ​രി​ന് (77) വി​ട. നാ​ട്ടി​ലും വി​ദേ​ശ​ത്തും ഏ​റെ​ക്കാ​ലം ജ​മാ​അ​​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി​യു​ടെ നേ​തൃ​നി​ര​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച എ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക വി​ജ്ഞാ​നീ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​ഗാ​ഹ​മു​ള്ള ബ​ഹു​ഭാ​ഷാ പ​ണ്ഡി​ത​നാ​യി​രു​ന്നു. അ​സു​ഖ​ബാ​ധി​ത​നാ​യി വി​ശ്ര​മ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങും​വ​രെ പൊ​തു​രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ‘മാ​ധ്യ​മം’ പ്ര​സാ​ധ​ക​രാ​യ ഐ​ഡി​യ​ൽ പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ന്റെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യും ഇ​ട​ക്കാ​ല​ത്ത് എ​ഡി​റ്റ​റാ​യും സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചു. ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ദേ​ശീ​യ പ്ര​തി​നി​ധി സ​ഭാം​ഗം, സം​സ്ഥാ​ന കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന സ​മി​തി അം​ഗം എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ആ​ല​ത്തൂ​രി​ലും പ​രി​സ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും മ​ത-​സാ​മൂ​ഹി​ക സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം വ​ഹി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം, മ​ജ്‍ലി​സു ത​അ്‍ലീ​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​മി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട് .

    മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​ക്ക് അ​ന്ത്യോ​പ​ചാ​ര​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ നാ​നാ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ എ​ത്തി. കെ.​ഡി. പ്ര​സേ​ന​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ, മു​ൻ മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ കെ.​ഇ. ഇ​സ്മ​യി​ൽ, വി.​സി. ക​ബീ​ർ, മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ ക​ള​ത്തി​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല, മാ​ധ്യ​മം-​മീ​ഡി​യ​വ​ൺ ഗ്രൂ​പ് എ​ഡി​റ്റ​ർ ഒ. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, ‘മാ​ധ്യ​മം’ എ​ഡി​റ്റ​ർ വി.​എം. ഇ​ബ്രാ​ഹീം, പീ​പ്ൾ​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നും ‘മാ​ധ്യ​മം’ ജോ​യ​ന്റ് എ​ഡി​റ്റ​റു​മാ​യ പി.​ഐ. നൗ​ഷാ​ദ്, ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ക്കീം ന​ദ്‌​വി, ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി പാ​ല​ക്കാ​ട്‌ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ക​ള​ത്തി​ൽ ഫാ​റൂ​ഖ്, മീ​ഡി​യ​വ​ൺ എം.​ഡി സ​ലാം മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ, ബൈ​ത്തു​സ്സ​കാ​ത് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് കാ​ര​കു​ന്ന്, വി.​എ. ക​ബീ​ർ, ടി.​കെ. ഉ​ബൈ​ദ്, ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി കേന്ദ്ര പ്രതിനിധി സഭാംഗം യൂ​സു​ഫ് ഉ​മ​രി, എ.​എ. ഹ​ലീം, കൂ​ട്ടി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, ആ​ല​ത്തൂ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ. ​ഷൈ​നി എ​ന്നി​വ​ർ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി അ​ന്ത്യോ​പ​ചാ​ര​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം ഇ​ശാ​അ​ത്തു​ൽ ഇ​സ്‌​ലാം മ​സ്ജി​ദി​ലെ മ​യ്യി​ത്ത് ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ആ​റാ​പ്പു​ഴ​യി​ലെ ഖ​ബ​ർ​സ്ഥാ​നി​ൽ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി.

    ഭാ​ര്യ: എ.​പി. ആ​യി​ഷാ​ബി. മ​ക്ക​ൾ: ഡോ. ​അ​ൻ​വ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി (ക്ര​സ​ന്റ് ആ​ശു​പ​ത്രി, ആ​ല​ത്തൂ​ർ), ഫൈ​സ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി (അ​ബൂ​ദ​ബി), സു​ഹൈ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി (ഫി​സി​യോ തെ​റ​പ്പി​സ്റ്റ്, ക്ര​സ​ന്റ് ആ​ശു​പ​ത്രി), മു​ഫീ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി (ക്ര​സ​ന്റ് ആ​ശു​പ​ത്രി), സീ​മ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി (അ​ധ്യാ​പി​ക), മു​ഹ്സി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി (ക്ര​സ​ന്റ് ആ​ശു​പ​ത്രി). മ​രു​മ​ക്ക​ൾ: ഹ​സീ​ന അ​ൻ​വ​ർ, സ​റീ​ന ഫൈ​സ​ൽ, ശാ​ക്കി​റ സു​ഹൈ​ൽ, ഹ​സ്ബു​ന മു​ഫീ​ദ്, മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ര​ങ്ങാ​ട്ടി​ൽ. സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ: ബീ​ഫാ​ത്തി​മ, സി​ദ്ദീ​ഖ് (ഖ​ത്ത​ർ), അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ (റി​ട്ട. ബാ​ങ്ക് മാ​നേ​ജ​ർ), ഉ​സ്മാ​ൻ (മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ, ക്ര​സ​ന്റ് ആ​ശു​പ​ത്രി), സ​ഫി​യ (ക​ല്ലൂ​ർ), ഉ​മ്മ​ർ (ഖ​ത്ത​ർ), ക​ദീ​ജ (എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര), ഹു​സൈ​ൻ (അ​ബൂ​ദ​ബി), ഡോ. ​ക​ബീ​ർ (റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ), ലൈ​ല (ക​ണ്ണൂ​ർ), പ​രേ​ത​നാ​യ മൊ​യ്തു​പ്പ.

    മറഞ്ഞത് സാമൂഹികരംഗത്ത് നിറഞ്ഞുനിന്ന വ്യക്തിത്വം

    ആ​ല​ത്തൂ​ർ: എ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തോ​ടെ ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത് ആ​റു പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്കാ​രി​ക-​സാ​മു​ദാ​യി​ക മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്ന ആ​ല​ത്തൂ​രി​ന്റെ സൗ​മ്യ മു​ഖം. ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​യു​ടെ നേ​തൃ​നി​ര​യി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ല​ത്തൂ​രി​നെ വി​ക​സ​ന പാ​ത​യി​ലേ​ക്കു ന​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മു​ഖ്യ​പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ചു. ഉ​പ​രി​പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് ആ​ല​ത്തൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ദ്യ വ്യ​ക്തി​ക​ളി​ലൊ​രാ​ളാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് പോ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ത്തെ തൊ​ഴി​ൽ​സാ​ധ്യ​ത ആ​ല​ത്തൂ​ർ എ​ന്ന ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ അ​റി​യാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    ആ​ല​ത്തൂ​രി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഒ​രു ആ​തു​രാ​ല​യം എ​ന്ന സ്വ​പ്നം ‘ക്ര​സ​ന്റ്’ എ​ന്ന ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലൂ​ടെ 1997 മേ​യ് ഒ​ന്നി​ന് സാ​ക്ഷാ​ത്ക​രി​ച്ച​തും അ​ദ്ദേ​ഹം മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ത്താ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ന് ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ ന​ഴ്സി​ങ് കോ​ള​ജും ന​ഴ്സി​ങ് സ്കൂ​ളു​മു​ണ്ട്. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​യു​ടെ ശ്ര​മ​ഫ​ല​മാ​യി ഒ​രു​പാ​ട് പേ​ർ ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തു​ക​യും തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ല​ത്തൂ​ർ എ​ന്ന ഉ​ൾ​നാ​ട​ൻ ഗ്രാ​മം മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഒ​ട്ടേ​റെ സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാ​മു​ദാ​യി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി അ​വ​സാ​ന നാ​ളു​ക​ളി​ൽ ശാ​രീ​രി​ക അ​വ​ശ​ത​യി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു.

    ആ​ല​ത്തൂ​ർ ജി.​എം.​എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സ്ഥ​ലം ദാ​നം​ചെ​യ്ത​ത് മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​യാ​ണ്. ടൗ​ണി​ന​ടു​ത്തു​കൂ​ടി ഒ​ഴു​കു​ന്ന ഗാ​യ​ത്രി പു​ഴ​ക്ക​ക്ക​രെ ആ​റാ​പ്പു​ഴ​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ ഇ​ശാ​അ​ത്തു​ൽ ഇ​സ്‍ലാം മ​സ്ജി​ദി​ന്റെ പു​തി​യ ഖ​ബ​ർ​സ്ഥാ​നി​ൽ ആ​ദ്യം ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി​യ​ത് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​മാ​ണ്.



