Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightObituarieschevron_rightമദീന അപകടം, ഖബറടക്ക...
    Obituaries
    Posted On
    date_range 5 Jan 2026 7:42 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Jan 2026 7:42 AM IST

    മദീന അപകടം, ഖബറടക്ക നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാകുന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    മ​രി​ച്ച ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മൂ​ന്ന് മ​ക്ക​ൾ നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നും മ​ദീ​ന​യി​ലെ​ത്തി
    മദീന അപകടം, ഖബറടക്ക നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാകുന്നു
    cancel
    camera_alt

    നാ​ലു​പേ​രു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യ

    അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന ജി.​എം.​സി വാ​ഹ​നം, ഏ​ഴു​പേ​ര​ട​ങ്ങി​യ കു​ടും​ബം ഇ​തി​ലാ​ണ്​ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച​ത്

    മ​ദീ​ന: മ​ദീ​ന​ക്ക് സ​മീ​പ​മു​ണ്ടാ​യ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച നാ​ല് മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ മ​ദീ​ന​യി​ൽ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കും. നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​താ​യി സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. മ​ദീ​ന​യി​ൽ​നി​ന്നും 150 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ ഹം​ന, വാ​ദി ഫ​റ​അ് ആ​ശു​പ​ത്രി മോ​ർ​ച്ച​റി​ക​ളി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി മ​ദീ​ന ജ​ന്ന​ത്തു​ൽ ബ​ഖീ​അ് മ​ഖ്ബ​റ​യി​ൽ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്ന് മ​ദീ​ന കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​വ് ഷ​ഫീ​ഖ് ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​ല​പ്പു​റം മ​ങ്ക​ട വെ​ള്ളി​ല യു.​കെ പ​ടി സ്വ​ദേ​ശി​യും അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റം തി​രൂ​ർ​ക്കാ​ട് തോ​ണി​ക്ക​ര​യി​ൽ സ്ഥി​ര​താ​മ​സ​ക്കാ​ര​നു​മാ​യ ന​ടു​വ​ത്ത്‌ ക​ള​ത്തി​ൽ അ​ബ്​​ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ (52), ഭാ​ര്യ ത​സ്‌​ന തോ​ടേ​ങ്ങ​ൽ (40), മ​ക​ൻ ന​ടു​വ​ത്ത്‌ ക​ള​ത്തി​ൽ ആ​ദി​ൽ (14), ജ​ലീ​ലി​െൻറ മാ​താ​വ് മൈ​മൂ​ന​ത്ത്‌ കാ​ക്കേ​ങ്ങ​ൽ (73) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ദാ​രു​ണ​മാ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച​ത്. അ​ബ്​​ദു​ൽ ജ​ലീ​ലി​െൻറ മ​റ്റു മ​ക്ക​ളാ​യ അ​യി​ഷ (15), ഹാ​ദി​യ (ഒ​മ്പ​ത്), നൂ​റ (ഏ​ഴ്) എ​ന്നി​വ​ർ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്. ഇ​വ​രി​ൽ സാ​ര​മാ​യ പ​രി​ക്കു​ള്ള ര​ണ്ടു കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ടി​യ​ന്തി​ര ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ കു​ട്ടി ഇ​തി​ന​കം ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഡി​സ്ചാ​ർ​ജ് ആ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ബ്​​ദു​ൽ ജ​ലീ​ലി​​ന്റെ മ​റ്റു മൂ​ന്ന് മ​ക്ക​ളാ​യ അ​ദ്നാ​ൻ, അ​ൽ അ​മീ​ൻ, ഹ​ന എ​ന്നി​വ​ർ നാ​ട്ടി​ൽ ഹോ​സ്​​റ്റ്​​ലി​ൽ താ​മ​സി​ച്ചും മ​റ്റും പ​ഠി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    അ​പ​ക​ട വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞു ഇ​വ​രും കൂ​ടെ അ​ബ്​​ദു​ൽ ജ​ലീ​ലി​െൻറ ര​ണ്ടു സ​ഹോ​ദ​രി​മാ​രും ഒ​രു സ​ഹോ​ദ​രി​യു​ടെ ഡോ​ക്‌​ട​റാ​യ ഭ​ർ​ത്താ​വും നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നും മ​ദീ​ന​യി​ലെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    30 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി പ്ര​വാ​സി​യാ​യ അ​ബ്​​ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ ജി​ദ്ദ​യി​ലാ​ണ്​ ജോ​ലി ചെ​യ്​​തി​രു​ന്ന​ത്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​െൻറ ഭാ​ര്യ​യും നാ​ല് കു​ട്ടി​ക​ളും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ​യി​ലും ഉ​മ്മ മൈ​മൂ​ന​ത്ത്​ ഉം​റ വി​സ​യി​ലു​മാ​ണ് ജി​ദ്ദ​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. മ​ദീ​ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി പു​റ​പ്പെ​ട്ട ഇ​വ​ർ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച ജി.​എം.​സി വാ​ഹ​നം തീ​റ്റ​പ്പു​ല്ല്​ ക​യ​റ്റി​വ​ന്ന ലോ​റി​യു​മാ​യി കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു അ​പ​ക​ടം.

    ജി​ദ്ദ-​മ​ദീ​ന റോ​ഡി​ൽ വാ​ദി ഫ​റ​അ് എ​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്ത്​ വെ​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു അ​പ​ക​ടം. അ​ബ്​​ദു​ൽ ജ​ലീ​ലും കു​ടും​ബ​വും ഏ​താ​നും വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​ണ് തി​രൂ​ർ​ക്കാ​ട് തോ​ണി​ക്ക​ര​യി​ൽ പു​തി​യ വീ​ട് നി​ർ​മി​ച്ചു താ​മ​സം മാ​റി​യ​ത്. ജ​ലീ​ലി​െൻറ ഭാ​ര്യ ത​സ്‌​ന തോ​ടേ​ങ്ങ​ൽ മേ​ലെ അ​രി​പ്ര സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഈ ​കു​ടും​ബ​ത്തി​നു​ണ്ടാ​യ ദാ​രു​ണ​മാ​യ അ​പ​ക​ടം മൂ​ന്ന് ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് ഒ​രേ​പോ​ലെ ദുഃ​ഖ​ത്തി​ലാ​ഴ്ത്തി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi ArabiagulfnewsmalayalamObituary
    News Summary - Medina accident, burial legal procedures are being completed
    Similar News
    Next Story
    X