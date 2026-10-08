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    മലയാളി നഴ്സ് ബംഗളൂരുവിൽ ബൈക്കപകടത്തിൽ മരിച്ചു

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    മലയാളി നഴ്സ് ബംഗളൂരുവിൽ ബൈക്കപകടത്തിൽ മരിച്ചു
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    മരിച്ച രഞ്ജിത്ത്

    ബംഗളുരു: ബൈക്കപകടത്തിൽ മലയാളി നഴ്സിന് ദാരുണാന്ത്യം. മലപ്പുറം കൊണ്ടോട്ടി കിഴിശ്ശേരി സ്വദേശി കണിയാരതൊടി വീട്ടിൽ ജിനന്‍റെ മകൻ സി. രഞ്ജിത്ത് (26) ആണ് മരിച്ചത്.

    ഇന്ന് പുലർച്ചെ മൂന്നിന് താമസസ്ഥലത്തു നിന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് ജോലിക്ക് പോകവേ കുട് ലു ഗേറ്റ് എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ പെട്ടത്. ആൾ ഇന്ത്യ കെ.എം.സി.സി ബംഗളുരു പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സെന്‍റ് ജോൺസ് ആശുപത്രിയിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ട് പോയി.

    ബംഗളുരുവിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എമർജൻസി വിഭാഗത്തിൽ നഴ്സായി ജോലി ചെയ്ത് വരികയായിരുന്നു. മാതാവ്: രജനി. സഹോദരങ്ങൾ: ശ്രീജിത്ത്, യദുനന്ദ.



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    News Summary - Malayali nurse killed in Bengaluru bike mishap
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