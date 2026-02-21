ഒമാനിലെ ബുറൈമിയിൽ മലയാളിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

ഒമാനിലെ ബുറൈമിയിൽ മലയാളിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിtext_fields
ബുറൈമി: ഒമാനിലെ ബുറൈമിയിലെ ഹോട്ടലിൽ മലയാളിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. പത്തനംതിട്ട കിടങ്ങന്നൂർ തടത്തിൽ വീട്ടിൽ സാമുവൽ അബ്രഹാം- വൽസമ്മ അബ്രഹാം ദമ്പതികളുടെ മകൻ ബിജു ടി. അബ്രഹാം (49) ആണ് മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ബിജു ദുബൈയിൽനിന്ന് ബുറൈമിയിൽ എത്തിയത്.
വർഷങ്ങളോളം ദബൈ പാലസിൽ ഇലകട്രീഷ്യൻ എ.സി മെക്കാനിക്ക് ആയി ജോലിചെയ്തിരുന്ന ബിജു, വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണ് നാട്ടിൽപോയി ദുബൈയിൽ വിസിറ്റിങ് വിസയിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്. പിന്നീട് പുതിയ വിസക്കുള്ള നടപടി പൂർത്തിയാക്കാൻ ദുബൈയിൽനിന്ന് ബുറൈമിയിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു. ഇവിടെ ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ചുവരുന്നതിനിടെയാണ് മരണം.
ഭാര്യ ബിൻസി മസ്കത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. ഏബൽ (13) ഏകമകനാണ്. റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് അറിയിച്ചതനുസരിച്ച് ഭാര്യ ബിൻസി ബുറൈമിയിലെത്തി തുടർ നടപടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. മരണാനന്തര നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് പ്രവാസി വെൽഫെയർ ഫോറം ഒമാൻ പ്രവർത്തകർ നേതൃത്വം നൽകിവരുന്നു.
