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    സുഹാറിൽ മലയാളി പ്രവാസി മരിച്ചു

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    സുഹാർ: കോഴിക്കോട് കോടിയേരി സ്വദേശി സന്തോഷ് കുനിയിൽ പുതലത്ത് (60) ഒമാനിലെ സുഹാറിൽ നിര്യാതനായി. പത്ത് വർഷമായി സുഹാറിലെ ഏവൺ എൻജിനീയറിങ് കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു. പെട്ടെന്നുണ്ടായ സ്‌ട്രോക്കിനെ തുടർന്ന് നേരത്തെ സുഹാർ മിനിസ്ട്രി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു.

    ആരോഗ്യനിലയിൽ നേരിയ പുരോഗതിയുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് തുടർചികിത്സക്കായി നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾക്കിടെ വീണ്ടും ശാരീരിക അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ലൈഫ്ലൈൻ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. വെൽഫെയർ, കൈരളി പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചു.

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    News Summary - Malayali expatriate passes away in Sohar
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