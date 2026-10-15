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    മലയാളി ദമ്പതികൾ ഗുരുഗ്രാമിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ

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    https://www.madhyamam.com/tags/malayali-death
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    അ​സ്‍ലം, ഫ​ർ​സാ​ന

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ദ​മ്പ​തി​ക​ളെ ഗു​രു​ഗ്രാ​മി​ലെ ഫ്ലാ​റ്റി​ൽ മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കൊ​ടു​വ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി​യും എ​ൻ.​ഐ.​ടി​യി​ൽ താ​മ​സ​ക്കാ​ര​നു​മാ​യ ചേ​നോ​ത്ത് നാ​ര​ക​ശ്ശേ​രി അ​സ്‍ലം എ​ൻ.​സി​യെ​യും ഭാ​ര്യ മ​ല​പ്പു​റം കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി നെ​ടി​യി​രു​പ്പ് കാ​രി​മു​ക്ക് വൈ​ത്ത​ല​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ ഫ​ർ​സാ​ന​യെ​യു​മാ​ണ് ഗു​രു​ഗ്രാം സെ​ക്ട​ർ 68-ലെ ​മ​റീ​ന അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​ലെ ഫ്ലാ​റ്റി​ൽ മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    നേ​ര​ത്തെ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ഇ​വ​ർ മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പാ​ണ് ഗു​ഡ്ഗാ​വി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. മ​ക്ക​ളി​ല്ല.

    ഡ​ൽ​ഹി പൊ​ലീ​സ്​ ഇ​ൻ​ക്വ​സ്റ്റ്​ ന​ട​ത്തി ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ട​ത്തി​നാ​യി ഡ​ൽ​ഹി സ​ദ​ർ ബ​സാ​റി​ലെ മോ​ർ​ച്ച​റി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ന്, ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ​ത്തി​യ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്ക് വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കും.

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