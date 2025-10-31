ചുള്ളിക്കാട്ടിൽ വീരാൻകുട്ടി ഡോക്ടർ നിര്യാതനായി

മലപ്പുറം: ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ: കെ.പി. മറിയുമ്മയുടെ ഭർത്താവും കുറ്റിപ്പുറം ഗവ: ഹോസ്പിറ്റലിലെ ജനകീയ ഡോക്ടറുമായിരുന്ന തിരൂർ താമസക്കാരനായ ചുള്ളിക്കാട്ടിൽ വീരാൻകുട്ടി ഡോക്ടർ (74) നിര്യാതനായി. പിതാവ് : പരേതനായ ചുള്ളിക്കാട്ടിൽ ചെറിയത്ഹാജി, മാതാവ് ഫാത്തിമ. സഹോദരങ്ങൾ : മുസ്തഫ, സൈദലവി ഹാജി, സൈനബ, ആമിനക്കുട്ടി, ഹംസക്കുട്ടി, പരേതനായ അബ്ദുറഹ്മാൻ. മക്കൾ : ഡോ. ജംഷി, ഡോ. ജിഷ, ജാഷിം (എഞ്ചിനീയർ) . മരുമക്കൾ : അഡ്വ. ബഷീർ, ഡോ. ഷനു (കോയാസ് ഹോസ്പിറ്റൽ) , ജസീല. ഖബറടക്കം: ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 9.30ക്ക് തിരൂർ എറ്റിരിക്കടവ് ജുമാ മസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിൽ.