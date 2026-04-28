    Posted On
    date_range 28 April 2026 11:30 AM IST
    Updated On
    date_range 28 April 2026 11:33 AM IST

    റിട്ട. പോസ്റ്റ്‌ മാസ്റ്റർ എം.എൻ കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് ഹാജി നിര്യാതനായി

    എം.ൻ കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് ഹാജി

    പൊന്നാനി: മാറഞ്ചേരി അധികാരിപടിയിൽ താമസിക്കുന്ന എം.എൻ കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് ഹാജി (റിട്ടയർഡ് പോസ്റ്റ്‌ മാസ്റ്റർ) മരണപ്പെട്ടു. 84 വയസ്സ്. കബറടക്കം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് നീറ്റിങ്ങൽ ജുമാ മസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിൽ നടക്കും. ഭാര്യ: നാലകത്ത് കാരക്കാട് സഫിയ.

    മക്കൾ: പരേതനായ നാസർ, ഷുക്കൂർ (അൽ മദീന ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ്, റിയാദ് ), പ്രൊഫസർ എം.എൻ മുസ്തഫ (സെന്‍റൽ യൂനിവേഴ്സിറ്റി കാസർഗോഡ്), ഷാജുദ്ദീൻ (ഫ്ലൈ വെൽ ട്രാവൽസ് കൊച്ചി), യൂസഫ് (ബിസിനസ്, കുവൈത്ത്), ജാഫർ (ബയോമെഡിക്കൽ എൻജിനിയർ -ദുബൈ ), ഫസലുറഹ്മാൻ (സോഫ്റ്റ് വെയർ എൻജിനീയർ, UST ഗ്ലോബൽ കൊച്ചി).

    മരുമക്കൾ: സുബൈദ, സഫിയ, പ്രൊഫസർ റജുന (ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് കോളജ് മീഞ്ചന്ത, കോഴിക്കോട്), നസ്ലിൻ ബാനു (മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റ്, തിരൂർ), റജീന (മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റ്, കുവൈത്ത്), റിയ (സോഫ്റ്റ് വെയർ എൻജിനീയർ, ദുബൈ), ഫെമി (സോഫ്റ്റ് വെയർ എൻജിനീയർ, EY കൊച്ചി), മലബാറിൽ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ പോസ്റ്റൽ ഡിപാർട്ട്മെന്‍റിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു.

    TAGS:Passed AwayObitury newsPost master
    News Summary - Retired Post Master M.N. Kunjumuhammed Haji passed away
