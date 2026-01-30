നബീസ നിര്യാതയായി

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 30 Jan 2026 1:48 PM IST
Updated Ondate_range 30 Jan 2026 1:51 PM IST
നബീസ നിര്യാതയായിtext_fields
bookmark_border
News Summary - nabeesa passes away
Listen to this Article
കോട്ടക്കൽ: ചങ്കുവെട്ടികുണ്ട് അജന്ത റോഡിൽ താമസിക്കുന്ന പരേതനായ മലപ്പുറം മുഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ ഭാര്യ കടപറമ്പൻ നബീസ (78) നിര്യാതയായി. മക്കൾ: ഇസ്മയിൽ, സാജിദ, ദിൽഷ, പരേതയായ ജൂബി. മരുമക്കൾ: അബ്ബാസ്, ബഷീർ, അവറാൻ കുട്ടി, ഷാഹിന. മയ്യിത്ത് നമസ്കാരം വെള്ളിയാഴ്ച വൈകീട്ട് അഞ്ചുമണിക്ക് ചങ്കുവെട്ടികുണ്ട് ജുമാമസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിൽ.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story