Madhyamam
    Malappuram
    Malappuram
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 1:48 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 1:51 PM IST

    നബീസ നിര്യാതയായി

    നബീസ നിര്യാതയായി
    Listen to this Article

    കോട്ടക്കൽ: ചങ്കുവെട്ടികുണ്ട് അജന്ത റോഡിൽ താമസിക്കുന്ന പരേതനായ മലപ്പുറം മുഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ ഭാര്യ കടപറമ്പൻ നബീസ (78) നിര്യാതയായി. മക്കൾ: ഇസ്മയിൽ, സാജിദ, ദിൽഷ, പരേതയായ ജൂബി. മരുമക്കൾ: അബ്ബാസ്, ബഷീർ, അവറാൻ കുട്ടി, ഷാഹിന. മയ്യിത്ത് നമസ്കാരം വെള്ളിയാ​ഴ്ച വൈകീട്ട് അഞ്ചുമണിക്ക് ചങ്കുവെട്ടികുണ്ട് ജുമാമസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിൽ.

    TAGS:Obituary
