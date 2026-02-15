മൂർക്കത്ത് അബു സാഹിബ് നിര്യാതനായി

മൂർക്കത്ത് അബു സാഹിബ് നിര്യാതനായിtext_fields
രണ്ടത്താണി: സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും രാഷ്ട്രീയ നേതാവുമായ മൂർക്കത്ത് അബു സാഹിബ് (84) നിര്യാതനായി. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡണ്ട്, രണ്ട് ദശകത്തോളം രണ്ടത്താണി വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിപ്രസിഡണ്ട്, രണ്ടത്താണി മസ്ജിദുറഹ്മാനി വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്, കെ.എൻ.എം ശാഖാ പ്രസിഡണ്ട് തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ പദവികൾ വഹിച്ചിരുന്നു.
നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിസ്വാർഥമായി ഇടപെട്ടിരുന്ന ജനസേവകനായിരുന്നു. നിരാലംബരായ കുട്ടികൾക്ക് അഭയ കേന്ദ്രമായ രണ്ടത്താണി ശാന്തിഭവനം സ്ഥാപിതമാകുന്നതിൽ മുൻ നിരയിൽ നിന്നു പ്രവർത്തിച്ചു.
ഭാര്യ കുഞ്ഞായിശുമ്മു. രണ്ടത്താണി ശാന്തിഭവനം സെക്രട്ടറി മൂർക്കത്ത് അബ്ദുന്നാസർ, സഫിയ എന്നിവർ മക്കളാണ്.
ജമാലുദ്ദീൻ, ജമീല എന്നിവരാണ് മരുമക്കൾ.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register