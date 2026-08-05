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    Malappuram
    Posted On
    date_range 5 Aug 2026 10:33 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Aug 2026 10:33 PM IST

    പ്രഭാത നടത്തത്തിനിടെ വാഹനമിടിച്ചു; ദമ്മാമിൽ കാളികാവ് സ്വദേശി മരിച്ചു

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    പ്രഭാത നടത്തത്തിനിടെ വാഹനമിടിച്ചു; ദമ്മാമിൽ കാളികാവ് സ്വദേശി മരിച്ചു
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    കാളികാവ്: സൗദി അറേബ്യയിലെ ദമ്മാമിൽ വാഹന അപകടത്തിൽ മലപ്പുറം കാളികാവ് സ്വദേശി മരിച്ചു. അടക്കാകുണ്ടിലെ ചോലക്കൽ അബ്ദുൽ റഷീദ് (63) ആണ് മരിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പ്രഭാത നടത്തത്തിനിടെ പാതയോരത്ത് റഷീദിനെ വാഹനം ഇടിച്ച് വീഴ്ത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ് ദമാമിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിൽസയിലായിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച നാലുമണിയോടെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്.

    മാതാവ്: ആയമ്മ. ഭാര്യ മൈമൂന. മക്കൾ: നിഷാന, നഷീദ. മരുമകൻ:സിറാജുൽമുനീർ മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുയാണെന്ന് ബന്ധുക്കൾ അറിയിച്ചു

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    TAGS:Saudi Newsexpatriate deathRoad AccidentObit Saudi
    News Summary - ദമ്മാമിൽ വാഹനമിടിച്ച് കാളികാവ് സ്വദേശി മരിച്ചു
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