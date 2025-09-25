Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightObituarieschevron_rightDistrictschevron_rightMalappuramchevron_rightഅബ്ദുൽ റഷീദ്...
    Malappuram
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 6:47 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 6:51 PM IST

    അബ്ദുൽ റഷീദ് നിര്യാതനായി

    text_fields
    bookmark_border
    അബ്ദുൽ റഷീദ് നിര്യാതനായി
    cancel

    മഞ്ചേരി: കാരക്കുന്ന് പുലത്ത് പരേതനായ കട്ടക്കാടൻ ഹൈദർ ഹാജിയുടെ മകൻ അബ്ദുൽ റഷീദ് മാസ്റ്റർ (53) നിര്യാതനായി. മഞ്ചേരി മുബാറക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ, പയ്യനാട് എം.ഇ.ടി സ്കൂൾ, കാസർകോട് കുഞ്ചത്തൂർ യു.ബി.എ എൽപി സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അധ്യാപകനായിരുന്നു. ഭാര്യ മൈമൂന ടീച്ചർ (ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് കാരക്കുന്ന്. മക്കൾ: ഇബ്ത്തിസാം (ദുബൈ), ഇംതിയാസ്, ഇജ്ലാൽ, ഇബ്നാ തബസ്സും.

    സഹോദരങ്ങൾ: ഫാത്തിമ, സുബൈദ,മുഹമ്മദ് അലി,അബ്ദുൽ മജീദ് മാസ്റ്റർ, അബ്ദുല്ലത്തീഫ് ബസ്മല, അബ്ദുൽ ഗഫൂർ മാസ്റ്റർ, മുഹമ്മദ് ശരീഫ്, അലി ഹസ്കർ (അൽഹസ). ഖബറടക്കം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 8 30ന് പുലത്ത് മസ്ജിദുൽ ഫലാഹ് പള്ളി ഖബർസ്ഥാനിൽ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:malappuram deathDeath NewsObituary
    News Summary - Abdul Rasheed passed away
    Similar News
    Next Story
    X