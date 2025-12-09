Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightObituarieschevron_rightDistrictschevron_rightMalappuramchevron_rightഅബ്ദുൽ ഹമീദ് ഫൈസി...
    Malappuram
    Posted On
    date_range 9 Dec 2025 3:42 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Dec 2025 3:42 PM IST

    അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഫൈസി നിര്യാതനായി

    text_fields
    bookmark_border
    അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഫൈസി നിര്യാതനായി
    cancel
    Listen to this Article

    പറപ്പൂർ: വീണാലുക്കൽ മഹല്ല് ഖാദി പൂവ്വത്തൂർ അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഫൈസി എന്ന കുഞ്ഞാവ ഉസ്താദ് (75 വയസ്) നിര്യാതനായി. മയ്യിത്ത് നമസ്കാരം ഇന്ന് വൈകുന്നരം 4.30ന് വീണാലുക്കൽ ജുമാ മസ്ജിദിൽ നടക്കും. മർഹൂം അത്തിപ്പറ്റ മുഹ് യുദ്ദീൻ കുട്ടി മുസ്ല്യാരുടെ സഹോദരീ ഭർത്താവാണ്.

    ഭാര്യ: ഫാത്തിമക്കുട്ടി പാലകത്ത്. മക്കൾ: അബ്ദുൽ കരീം വാഫി, അബ്ദുറഷീദ് വാഫി, റൈഹാനത്ത് വഫിയ്യ, ഹന്ന വഫിയ്യ, സൈനബ സനിയ്യ വഫിയ്യ, ഹഫ്സ വഫിയ്യ.

    മരുമക്കൾ: മുഫ്സില വഫിയ്യ ആലത്തിയൂർ, ഫാത്തിമ ജുമൈല വഫിയ്യ ചന്ദനക്കാവ്, ജാബിർ മുസ്‍ല്യാർ കൈനിക്കര, മുഹ്സിൻ ഫൈസി മറ്റത്തൂർ, അലി ഹൈദർ ഹുദവി പുതുപ്പറമ്പ്, സകരിയ്യ വാഫി ഇന്ത്യനൂർ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Latest NewsObituaryMalappuram
    News Summary - Abdul Hamid Faizi passes away
    Similar News
    Next Story
    X