Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightObituarieschevron_rightറിയാദിൽ മരിച്ച...
    Obituaries
    Posted On
    date_range 23 April 2026 4:32 PM IST
    Updated On
    date_range 23 April 2026 4:32 PM IST

    റിയാദിൽ മരിച്ച മലപ്പുറം സ്വദേശി ഷാജഹാ​െൻറ മൃതദേഹം ഇന്ന് ഖബറടക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    റിയാദിൽ മരിച്ച മലപ്പുറം സ്വദേശി ഷാജഹാ​െൻറ മൃതദേഹം ഇന്ന് ഖബറടക്കും
    cancel

    റിയാദ്: വാഹനത്തിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ മലപ്പുറം സ്വദേശി ആക്കപ്പറമ്പിൽ ഷാജഹാ​െൻറ (44) മൃതദേഹം ഇന്ന് (ബുധൻ) വൈകീട്ട് റിയാദിൽ ഖബറടക്കും. റിയാദ് എക്സിറ്റ് 15-ലെ അൽ രാജ്ഹി പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന മയ്യിത്ത് നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം നസീം മഖ്ബറയിലാണ് ഖബറടക്കം നടക്കുക.

    പെരിന്തൽമണ്ണ ഏലംകുളം പഞ്ചായത്തിലെ കുന്നക്കാവ് സ്വദേശിയായ ഷാജഹാൻ ഖുറൈശിയെ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന മിനി ട്രക്കിനുള്ളിൽ (ഡൈന) മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. രണ്ട് ദിവസമായി ഷാജഹാനെ കുറിച്ച് വിവരമൊന്നുമില്ലാത്തതിനെ തുടർന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ വാഹനത്തിലെ ജി.പി.എസ് പിന്തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് വാഹനം കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് സിവിൽ ഡിഫൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തി ഉള്ളിൽ നിന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത നിലയിലായിരുന്ന വാതിൽ തുറന്നാണ് മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്തത്.

    മരണത്തിൽ ദുരൂഹതകളൊന്നുമില്ലെന്നും ഇത് സ്വാഭാവിക മരണമാണെന്നും പൊലീസി​െൻറ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിലും പോസ്​റ്റുമോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്ന ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാനമില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

    സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരായ സിദ്ദീഖ് തുവ്വൂർ, ഷബീർ കളത്തിൽ, സദ്‌വ പ്രതിനിധികളായ ഷംസുദ്ദീൻ, ഹനീഫ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്. കൃത്യമായ അന്വേഷണത്തിലൂടെ മൃതദേഹം വേഗത്തിൽ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ സഹായിച്ച സൗദി അധികൃതർക്കും ഇന്ത്യൻ എംബസിക്കും സിദ്ദീഖ് തുവ്വൂർ നന്ദി അറിയിച്ചു.

    മുഹമ്മദാലി ആക്കപ്പറമ്പിൽ-കദീജ ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് ഷാജഹാൻ. ഫസീല കാട്ടുങ്ങൽ ആണ് ഭാര്യ. മക്കൾ: ഷമീം, ഷഹീൻ, ഫാത്തിമ സന. സഹോദരങ്ങൾ: ബഷീർ, ശിഹാബ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS: Death News, Burial, Malappuram native, Saudi Arabia
    News Summary - Malappuram native Shajahan's body will be laid to rest today
    X