ഹൃദയാഘാതം; മലപ്പുറം കാവനൂർ സ്വദേശി ജിദ്ദയിൽ നിര്യാതനായി

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ഹൃദയാഘാതം; മലപ്പുറം കാവനൂർ സ്വദേശി ജിദ്ദയിൽ നിര്യാതനായിtext_fields
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News Summary - Heart attack; Malappuram native Kavanur passes away in Jeddah
ജിദ്ദ: ഹയ്യ് സഫയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മലപ്പുറം മഞ്ചേരി കാവനൂർ ഇരിവേറ്റി സ്വദേശി കൊടേക്കോടൻ അബൂബക്കർ (65) ഹൃദയാഘാതം മൂലം ജിദ്ദയിൽ നിര്യാതനായി. ജിദാനി ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലുള്ള മൃതദേഹം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ജിദ്ദയിൽ ഖബറടക്കുമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ അറിയിച്ചു. 28 വർഷമായി പ്രവാസിയായിരുന്നു.
പിതാവ്: പരേതനായ മോയീൻ, ഭാര്യ: മൈമൂന, മക്കൾ: മുബഷിറ, തബ്ഷീറ, ഷഹന ഷെറിൻ, മുഹമ്മദ് ശഹൽ, സഹോദരി: ഫാത്തിമ, മരുമക്കൾ: റാഷിദ്, അബ്ദുൽ ഗഫൂർ, ജംഷീദ്. നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനും സഹായങ്ങൾക്കും കെ.എം.സി.സി ജിദ്ദ വെൽഫയർ വിങ്ങ് പ്രവർത്തകർ രംഗത്തുണ്ട്.
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