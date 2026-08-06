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    Obituaries
    Posted On
    date_range 6 Aug 2026 8:47 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Aug 2026 8:47 PM IST

    മലപ്പുറം വേങ്ങര സ്വദേശി ജിദ്ദയിൽ നിര്യാതനായി

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    മലപ്പുറം വേങ്ങര സ്വദേശി ജിദ്ദയിൽ നിര്യാതനായി
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    ജിദ്ദ: മലപ്പുറം വേങ്ങര പറപ്പൂർ ഇരിങ്ങല്ലൂർ കോട്ടംപറമ്പ് സ്വദേശി പറമ്പൻ മുഹമ്മദ് അഷ്‌റഫ് (54) ജിദ്ദയിൽ നിര്യാതനായി. മസ്തിഷ്ക്കാഘാതം സംഭവിച്ച് ജിദ്ദ കിംഗ് ഫഹദ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം. അൽഹംറയിൽ സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് ജീവനക്കാരനായിരുന്നു. 30 വർഷമായി പ്രവാസിയാണ്.

    പിതാവ്: പറപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന പരേതനായ പറമ്പൻ ഇബ്രാഹിം ഹാജി. മാതാവ്: ആമിനക്കുട്ടി. ഭാര്യ: സുനീറ. മക്കൾ: ഹാഷിം, ഹിഷാം, അസ്‌ഹർ. സഹോദരങ്ങൾ: മൻസൂർ, അസ്മാബി, നുസൈബ, മുനീറ, പരേതയായ സാബിറ. നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം ജിദ്ദയിൽ കബറടക്കുമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ അറിയിച്ചു. നിയമസഹായങ്ങൾക്കും മറ്റും കെ.എം.സി.സി ജിദ്ദ വെൽഫെയർ പ്രവർത്തകർ കൂടെയുണ്ട്.

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    TAGS:malappuram nativeJeddahdeadsObituary
    News Summary - മലപ്പുറം സ്വദേശി ജിദ്ദയിൽ നിര്യാതനായി
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