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ഹൃദയാഘാതം; മലപ്പുറം സ്വദേശി ജിദ്ദയിൽ നിര്യാതനായിtext_fields
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News Summary - Malappuram Expat Dies Jeddah
ജിദ്ദ: ശാറാ ഹിറയിൽ താമസിക്കുന്ന മലപ്പുറം പട്ടിക്കാട് പൂന്താനം സ്വദേശി തൊട്ടികുളത്ത് റഹീസുൽ ഇസ്ലാം (50) താമസസ്ഥലത്ത് ഹൃദയാഘാതം മൂലം നിര്യാതനായി. 23 വർഷമായി പ്രവാസിയായിരുന്നു. പിതാവ്: അബ്ദുൽ ഖാദർ, മാതാവ്: മറിയുമ്മ, ഭാര്യ: ഫസീല, മക്കൾ: ഫാത്തിമത്ത് റീഷ്മ, റിദിൻ, റിസ റീൻ, സഹോദരങ്ങൾ: നജീർ, സുഹൈൽ, റജീന, റഹ്ന.
കിങ് ഫഹദ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മൃതദേഹം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി നാട്ടിലെത്തിച്ച് ഖബറടക്കുമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ അറിയിച്ചു.
സഹായങ്ങൾക്കും മറ്റും കെ.എം.സി.സി ജിദ്ദ വെൽഫയർ വിംഗ് പ്രവർത്തർ രംഗത്തുണ്ട്.
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