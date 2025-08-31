Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightObituarieschevron_rightതദ്ദേശ സ്ഥാപന...
    Obituaries
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 10:51 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 10:51 PM IST

    തദ്ദേശ സ്ഥാപന ഓംബുഡ്​സ്മാൻ ജസ്റ്റിസ്​ പി.ഡി. രാജൻ അന്തരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    തദ്ദേശ സ്ഥാപന ഓംബുഡ്​സ്മാൻ ജസ്റ്റിസ്​ പി.ഡി. രാജൻ അന്തരിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ജ​സ്റ്റി​സ്​ പി.​ഡി. രാ​ജ​ൻ

    കൊ​ച്ചി/​പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ഹൈ​കോ​ട​തി റി​ട്ട. ജ​ഡ്ജി​യും ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഓം​ബു​ഡ്സ്മാ​നു​മാ​യ ഇ​ട​യാ​ർ​മു​ള പ​ന്നി​പു​ഴ​യി​ൽ ജ​സ്റ്റി​സ്​ പി.​ഡി. രാ​ജ​ൻ (68) അന്തരിച്ചു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ 5.30ന്‌ ​കൊ​ച്ചി​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ത്യം. താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​മാ​യ വെ​ണ്ണ​ല ട്രാ​വ​ൻ​കൂ​ർ കോ​ർ​ട്ട്‌​യാ​ർ​ഡ്‌ അ​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റി​ൽ പൊ​തു​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നു​ശേ​ഷം മൃ​ത​ദേ​ഹം ഇ​ട​യാ​റ​ന്മു​ള​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്‌ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. സം​സ്‌​കാ​രം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പ​ക​ൽ ര​ണ്ടി​ന്‌ വീ​ട്ടു​വ​ള​പ്പി​ൽ.

    2024 ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ലാ​ണ്​ ഓം​ബു​ഡ്സ്മാ​നാ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ​ത്. 2013 ജ​നു​വ​രി 28ന് ​കേ​ര​ള ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ അ​ഡീ​ഷ​ണ​ൽ ജ​ഡ്ജി​യും 2014 ജ​നു​വ​രി 16ന് ​സ്ഥി​രം​ജ​ഡ്ജി​യു​മാ​യി. 2019 ഏ​പ്രി​ലി​ൽ വി​ര​മി​ച്ചു. ഉ​ദ​യ​കു​മാ​ർ ഉ​രു​ട്ടി​ക്കൊ​ല​ക്കേ​സി​ൽ കു​റ്റം ചു​മ​ത്തു​ന്ന​ത് ത​ട​യ​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​തി​ക​ളാ​യ പൊ​ലീ​സു​കാ​രു​ടെ ഹ​ര​ജി ത​ള്ളു​ക​യും ഉ​ദ​യ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ അ​മ്മ പ​ത്മാ​വ​തി​യ​മ്മ​ക്ക് 10 ല​ക്ഷം രൂ​പ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കാ​നു​മു​ള്ള ജ​സ്റ്റി​സ് പി.​ഡി. രാ​ജ​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വ് ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​ഴീ​ക്കോ​ട് നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ മു​സ്‌​ലീം ലീ​ഗ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി കെ.​എം. ഷാ​ജി​യു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​തും ഷാ​ജി​യെ അ​യോ​ഗ്യ​നാ​ക്കി​യ​തും ഇ​ദ്ദേ​ഹ​മാ​ണ്. 1991ൽ ​ജി​ല്ല കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​മാ​യി. 1995ൽ ​ആ​ല​പ്പു​ഴ എം.​എ.​സി.​ടി ജ​ഡ്ജി​യാ​യാ​ണ് ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. 2009ൽ ​നി​യ​മ​സ​ഭാ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി. 2012ൽ ​കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല ജ​ഡ്ജി​യാ​യി. എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ക​മീ​ഷ​നാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഭാ​ര്യ: ഡോ. ​കെ. വ​ത്സ​കു​മാ​രി (ഓ​ർ​ത്തോ വി​ഭാ​ഗം, ഫോ​ർ​ട്ട്‌​കൊ​ച്ചി ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി). മ​ക്ക​ൾ: ഡോ. ​ആ​ർ. ഇ​ന്ദു​ശേ​ഖ​ർ (പി.​കെ. ദാ​സ്‌ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്‌, ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം), അ​ഡ്വ. ആ​ർ. ല​ക്ഷ്മി​നാ​രാ​യ​ൺ (ഹൈ​കോ​ട​തി). മ​രു​മ​ക്ക​ൾ: ഡോ. ​റോ​ഷ്നി പി. ​മു​കേ​ഷ് (ഒ​ഫ്‌​താ​ൽ​മോ​ള​ജി​സ്‌​റ്റ്‌, പ​ഞ്ചാ​ബ്‌ ഗു​രു ഗോ​ബി​ന്ദ്‌ സി​ങ്‌ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്‌ ആ​ശു​പ​ത്രി), ഡോ. ​ദേ​വി​പ്രി​യ (ജ​ന​റ​ൽ സ​ർ​ജ​ൻ, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്‌). സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ. പി.​ഡി. മോ​ഹ​ന​ൻ (ആ​റ​ന്മു​ള പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ മെം​ബ​ർ), പി.​ഡി. പ്ര​സ​ന്ന​കു​മാ​രി, പി. ​ഡി. മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ, പി.​ഡി. സു​രേ​ഷ്ബാ​ബു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ombudsmanKerala NewsObituary
    News Summary - Local Government Ombudsman Justice P.D. Rajan passed away
    Similar News
    Next Story
    X