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    Obituaries
    Posted On
    date_range 30 July 2026 6:57 PM IST
    Updated On
    date_range 30 July 2026 6:57 PM IST

    കെ.പി ബഷീർ നിര്യാതനായി

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    കെ.പി ബഷീർ നിര്യാതനായി
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    ഗൂഡല്ലൂർ: കടുക്കാ പറമ്പിൽ ബഷീർ എന്ന കെ.പി ബഷീർ (55) നിര്യാതനായി. പിതാവ്: കെ.പി. മുഹമ്മദ് ഹാജി (മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ്, ഐ.എൻ.ടി.യു.സി ജില്ല പ്രസിഡന്റ്, പാടന്തറ മർകസ് വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ്), മാതാവ്: നബീസ.

    ഭാര്യ: റഹ്മത്ത്. മക്കൾ: അർഷക്ക്, അർഷദ്, അക്സ. മരുമകൾ: നിദ. സഹോദരങ്ങൾ: കെ.പി സുബൈർ, കെ.പി മുജീബ്, സക്കീന, റംല, സീനത്ത്, സമീറ. ഖബറടക്കം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പതിന് ഗൂഡല്ലൂർ വലിയ ജുമുഅത്ത് പള്ളി ഖബർസ്ഥാനിൽ.

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    TAGS:Death NewsgudalurObituary
    News Summary - K.P. Basheer passed away
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