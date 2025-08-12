Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightObituarieschevron_rightDistrictschevron_rightKozhikodechevron_rightവള്ളിക്കാട് സജ്ന...
    Kozhikode
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 11:03 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 11:12 AM IST

    വള്ളിക്കാട് സജ്ന നിര്യാതയായി

    text_fields
    bookmark_border
    Sajna
    cancel
    camera_alt

    സജ്ന

    കൊടുവള്ളി: തലപെരുമണ്ണ വള്ളിക്കാട് സജ്ന (43) നിര്യാതയായി. ഭർത്താവ് മുഹമ്മദ് ഷമീം (കൊടുവള്ളി ജ്വല്ലറി ബിസിനസ്). പിതാവ്: കെല്ലൂർ അഞ്ചാം മൈൽ പരേതനായ ചക്കര ഇബ്രാഹിം ഹാജി. മാതാവ്: പരേതയായ ഫാത്തിമ. മക്കൾ: ഫാത്തിമ (ദേവഗിരി കോളജ്), ആയിഷ, മുഹമ്മദ് (ഇരുവരും ദയാപുരം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ). സഹോദരങ്ങൾ: സി. മമ്മൂട്ടി (മുൻ എം.എൽ.എ ), നാസർ, അബ്ദുൽ സലാം (ദുബൈ), അബ്ദുല്ല, റഹീസ്, ബീയ്യാത്തു, റഹ്മത്ത്, സക്കീന, ഷമീന. മയ്യത്ത് നമസ്കാരം ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 12 മണിക്ക് തലപെരുമണ്ണ ജുമ മസ്ജിദിൽ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Obituary
    News Summary - Vallikkad Sajna passes away
    Similar News
    Next Story
    X