Madhyamam
    Kozhikode
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 9:09 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 9:09 AM IST

    സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ സി.പി.എം. അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ അഹമ്മദ് നിര്യാതനായി

    CPM Abdurrahman bin Ahmed
    കോഴിക്കോട്: സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ സി.പി.എം. അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ അഹമ്മദ് (റിയാദ് പ്രവാസി-73) വട്ടക്കിണർ വൈ.എം.ആർ.സി. റോഡിൽ 'റഹജ മഹൽ' വസതിയിൽ (GSRA-11) അന്തരിച്ചു. മയ്യത്ത് നമസ്കാരം ഇന്ന് (തിങ്കൾ) വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് കണ്ണംപറമ്പ് പള്ളിയിൽ.

    ഗ്രീൻ സ്ക്വയർ റസിഡന്‍റസ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറിയാണ്. നഗരത്തിലെ ഒട്ടേറെ സാമൂഹ്യ-സാംസ്കാരിക സംഘടനകളിൽ അംഗമാണ്. ഉമ ജ്വല്ലറിയുടെ മാനേജറായിരുന്നു.

    ഭാര്യ: വാടിയിൽ പി.കെ. ജമീല. മക്കൾ: പി.കെ. ജസീല (ടീച്ചർ, എം.എം. ഹൈസ്കൂൾ, പരപ്പിൽ), ജിയാദ് (ഖത്തർ). മരുമക്കൾ: എം. ഷറഫുദ്ദീൻ, ഹിബ ജലീൽ. സഹോദരങ്ങൾ: സി.പി.എം. സൈഫുദ്ദീൻ, നിസാർ അഹമ്മദ്, സി.പി.എം. സഈദ് അഹമ്മദ് (സെക്രട്ടറി, സിയസ്കോ), സുഹറ, പരേതനായ സി.പി.എം. ബഷീർ.

    TAGS:Social ActivistObituary
    News Summary - Social activist CPM Abdurrahman bin Ahmed passes away
