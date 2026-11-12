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    പി.വി. അബ്ദുസ്സലാം നിര്യാതനായി

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    പി.വി. അബ്ദുസ്സലാം നിര്യാതനായി
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    ദോഹ: ഖത്തർ പ്രതിരോധ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനും രാമനാട്ടുകരയിൽ താമസക്കാരനുമായ പി.വി. അബ്ദുസ്സലാം ഹുസൈൻ (67) ഖത്തറിൽ നിര്യാതനായി. ഭാര്യ: ഡോ. സുബൈദ സലാം (റിട്ട. അസിസ്റ്റന്റ് പ്രഫസർ, കോഴിക്കോട് ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ കോളജ്).

    മക്കൾ : ആരിഫ് അബ്ദുസ്സലാം (ഹമദ് ഹോസ്പിറ്റൽ, ഖത്തർ) ഡോ. ആബിദ, അഫീഫ, ആയിശ. മരുമക്കൾ: ഫൈറൂസ് മലപ്പുറം, അഫ്സൽ കുറ്റ്യാടി, നസീം മലപ്പുറം. സഹോദരങ്ങൾ : പി.വി. റഹ്മാബി (ജി.ഐ.ഒ പ്രസിഡന്റ്‌), മുബാറക്ക്, ജാബിർ സുലൈം (ഇഖ്റ ഹോസ്പിറ്റൽ).

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    News Summary - P.V. Abdussalam passes away
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