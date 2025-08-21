Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightObituarieschevron_rightDistrictschevron_rightKozhikodechevron_rightപുളിക്കൽ സഹീദ...
    Kozhikode
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 9:01 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 9:01 AM IST

    പുളിക്കൽ സഹീദ നിര്യാതയായി

    text_fields
    bookmark_border
    പുളിക്കൽ സഹീദ നിര്യാതയായി
    cancel

    ഫാറൂഖ് കോളജ്: കൊമാച്ചിസ് വീട്ടിൽ പുളിക്കൽ സഹീദ (79) നിര്യാതയായി.മക്കൾ: അജീബ് കൊമാച്ചി, അസീം കൊമാച്ചി, അനീം. മരുമക്കൾ: ജസീന പരപ്പനങ്ങാടി, ഹുമൈറ അരീക്കാട്, റസീന വേങ്ങര. മയ്യിത്ത് നമസ്കാരം ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിക്ക് ഫാറൂഖ് കോളജ്കാമ്പസ് പള്ളിയിൽ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kozhikode NewsKozhikode obituary
    News Summary - Pulikal saheeda dies
    Similar News
    Next Story
    X