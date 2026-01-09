Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightObituarieschevron_rightDistrictschevron_rightKozhikodechevron_rightഫൈസൽ പള്ളിക്കണ്ടിയുടെ...
    Kozhikode
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 7:40 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 7:40 AM IST

    ഫൈസൽ പള്ളിക്കണ്ടിയുടെ മാതാവ് അന്തരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഫൈസൽ പള്ളിക്കണ്ടിയുടെ മാതാവ് അന്തരിച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    കോഴിക്കോട്: സക്കീർ ടീംബേർസ് ഉടമ പരേതനായ കെ. ബീരാൻ കോയയുടെ ഭാര്യ അത്തക്കാ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞു (പാത്തുമ്മബി 72 ) പന്നിയങ്കര കുണ്ടൂർ നാരായണൻ റോഡിലെ ഇഹ്സാനിൽ നിര്യാതനായി. മുസ്‍ലിംലീഗ് സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ അംഗവും എസ്.ടി.യു സ്ട്രീറ്റ് വെൻഡേഴ്സ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും ജില്ലാ പുഴ സംരക്ഷണ ഏകോപനസമിതി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമായ ഫൈസൽ പള്ളിക്കണ്ടിയുടെ മാതാവാണ്.

    മറ്റുമക്കൾ: കെ. റെയീസ് (മുൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഖത്തർ ), എ.വി. നെസീമ, ബിനീഷ. മരുമക്കൾ: പി.പി. മുജീബ് റഹ്മാൻ (ദുബൈ),

    കെ.പി. മുഹമ്മദ് അശ്റഫ്, സി.പി. ശബ്ന, എ.ബി. സബ്ന (ഖത്തർ).

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Obituary
    News Summary - pathummabi passes away
    Similar News
    Next Story
    X