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    കസാഖിസ്ഥാനിൽ മരിച്ച എൻജിനീയർ പി. മമ്മദ് കോയയുടെ മയ്യിത്ത് നമസ്​കാരം നാളെ

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    കസാഖിസ്ഥാനിൽ മരിച്ച എൻജിനീയർ പി. മമ്മദ് കോയയുടെ മയ്യിത്ത് നമസ്​കാരം നാളെ
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    കോഴിക്കോട്: കസാഖിസ്ഥാനിൽ നിര്യാതനായ മുസ്​ലിം സർവിസ് സൊസൈറ്റി (എം. എസ്.എസ്) ജന. സെക്രട്ടറി എൻജിനീയർ പി. മമ്മദ് കോയയുടെ മയ്യിത്ത് നമസ്കാരം ശനിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ട്​ മണിക്ക് ചെറൂട്ടി റോഡിലെ എം.എസ്.എസ് മസ്ജിദിൽ നടക്കും. രാവിലെ ഒമ്പത്​ മണിക്ക് മാത്തോട്ടം ഖബർസ്ഥാനിൽ മയ്യിത്ത് ഖബറടക്കും. തുടർന്ന് 11.30 ന് ചെറൂട്ടി റോഡ് എം എസ്.എസ്. ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ അനുശോചന യോഗം ചെരുമെന്ന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്‍റ്​ നിയാസ് പുളിക്കലകത്ത് അറിയിച്ചു.

    എൻഞ്ചിനിയർമാരുടെ സംഘടനയായ ലെൻസ്ഫെഡിന്‍റെ പ്രവർത്തകരുടെ കൂടെ കസാഖിസ്ഥാനിൽ സന്ദർശത്തിന് പോയ മമ്മദ്​കോയ ബുധനാഴ്ചയാണ്​ ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചത്​. ലെൻസ് ഫെഡ് മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്‍റും സിയസ്കൊ മുൻ പ്രസിഡന്‍റും സിയസ്കൊ യത്തീം കെയർ ചെയർമാനുമായിരുന്നു. മലബാർ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഫോർ സോഷ്യൽ ഹാർമണിയുടെ (മിഷ്​) വൈസ് ചെയർമാനാണ്.

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    News Summary - P. Mammad Koya Passed Away in Kazakhstan; Funeral Prayer Tomorrow
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