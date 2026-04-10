മോക് പോളിങ്ങിനിടെ തകരാർ: വോട്ടെടുപ്പ് വൈകി
കൊടുവള്ളി: പന്നൂർ ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ 156ാം ബൂത്തിൽ മോക് പോളിങിനിടെയുണ്ടായ തകരാറിനെ തുടർന്ന് 7.50 ഓടെയാണ് വോട്ടിങ് ആരംഭിച്ചത്. പന്നൂർ വെസ്റ്റ് എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂളിലെ 153-ാം ബൂത്തിലും കൊടുവള്ളി ഗവ. ജി.എച്ച്.എസ്. എസിലും മോക് പോളിങിനിടെയുണ്ടായ തകരാറിനെ തുടർന്ന് 7.40 ഓടെയാണ് വോട്ടിങ് ആരംഭിച്ചത്. മാനിപുരം എ.യു.പി സ്കൂളിലെ 102,106 ബൂത്തിലും മോക് പോളിങ് തകരാറിനെ തുടർന്ന് പരിഹരിച്ചാണ് വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചത്.മടവൂർ പഞ്ചായത്തിലെസി.എം മഖാം നുസ് റത്തുൽ ഹുദ മദ്റസയിലെ191 നമ്പർ ബൂത്തിൽമൂന്ന് വട്ടം മെഷീൻ തകരാറിലായി. ഇതേ തുടർന്ന് വോട്ടർമാരുടെ നീണ്ട നിരയാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്.
പന്നൂർ വെസ്റ്റ് എ.എം.എൽ.പി. സ്കൂളിലെ 153-ാം ബൂത്തിൽ സമയം അവസാനിക്കുന്ന വൈകീട്ട് ആറിന് ശേഷവും ക്യൂ അനുഭവപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് ഇവിടെ 25 പേർക്ക് ടോക്കൺ നൽകിയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. കരീറ്റിപ്പറമ്പ് ശംസുൽ ഹുദ മദ്റസയിലെ 135-ാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ വൈകീട്ട് ആറിന് ശേഷം 50 പേർക്ക് ടോക്കൺ നൽകി. വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷം വോട്ടിംങ് സാമഗ്രികൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൊടുവള്ളി കെ.എം.ഒ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ തിരിച്ചെത്തിച്ചു. വോട്ടിങ് മെഷിനുകൾ രാത്രി തന്നെ കൂടത്തായ് സെന്റ് മേരീസ് ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഒരുക്കിയ സ്ട്രോങ് റൂമിലേക്ക് മാറ്റി.വോട്ടെണ്ണൽ ദിവസമായ മേയ് നാല് വരെ കനത്ത സുരക്ഷയിൽ വോട്ടിംങ് മെഷിൻ സ്കൂളിൽ സൂക്ഷിക്കും.
