Madhyamam
    Kozhikode
    Kozhikode
    Posted On
    date_range 26 Feb 2026 6:07 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Feb 2026 6:07 PM IST

    മേക്കയിൽ സുകുമാരൻ അന്തരിച്ചു

    മേക്കയിൽ സുകുമാരൻ അന്തരിച്ചു
    കോഴിക്കോട്: അരീക്കാട് സ്വദേശി അഡ്വക്കേറ്റ് മേക്കയിൽ സുകുമാരൻ (79) അന്തരിച്ചു. റിട്ടയേർഡ് കെ.എഫ്.സി (കേരള ഫിനാൻസിൽ കോർപ്പറേഷൻ) ഉദ്യോഗനായിരുന്നു. സംസ്കാരം ഇന്ന് രാത്രി എട്ടു മണിക്ക് മനാരി സ്മശാനത്തിൽ നടക്കും.

    ഭാര്യ: പരേതനായ ജഗതാംബിക

    മക്കൾ: അനൂപ് കുമാർ (ബിസിനസ്, പന്തീരാങ്കാവ്), ബിജിന

    മരുമകൻ: വിപിൻദാസ് ഒളവണ്ണ

    സഹോദരങ്ങൾ: രവീന്ദ്രൻ (റിട്ടേഡ് കെ.എസ്.ഇ.ബി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ) അരീക്കാട്, അഡ്വക്കേറ്റ് രാഘവൻ (റിട്ടയേർഡ് APP) അരീക്കാട്, രുഗ്മിണി ഒളവണ്ണ, മൈഥിലി അരീക്കാട്, ശാന്തകുമാരി ഒളവണ്ണ

