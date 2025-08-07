Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kozhikode
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 12:55 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 2:02 PM IST

    കൊടുവള്ളി സ്വദേശി ജുബൈലിൽ നിര്യാതനായി

    കൊടുവള്ളി സ്വദേശി ജുബൈലിൽ നിര്യാതനായി
    ജുബൈൽ/ കൊടുവള്ളി: സൗദി കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ ജുബൈലിൽ ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കോഴിക്കോട്​ കൊടുവള്ളി കരുവമ്പൊയിൽ സ്വദേശി അബ്​ദുറഊഫ്‌ ചീരുൻകണ്ടിയിൽ (48) ഹൃദയാഘാതം മൂലം നിര്യാതനായി. 25 വർഷത്തിലേറെയായി ജുബൈലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇദ്ദേഹം സജീവ കെ.എം.സി.സി പ്രവർത്തകനാണ്​. മൂന്നര മാസം മുമ്പാണ് റഊഫ് നാട്ടിലെത്തി മടങ്ങിയത്. ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനിരികെയാണ് മരണം.

    പിതാവ്: മുഹമ്മദ്. മാതാവ്: ആയിഷ. ഭാര്യ: സജ്‌ന (കിനാലൂർ). മക്കൾ: ആയിഷ നജ, ദിയ ഫാത്തിമ, മുഹമ്മദ് ഫൗസാൻ (ദയാപുരം ഇംഗ്ലിഷ് സ്കൂൾ ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി). മരുമകൻ: മുഹമ്മദ് അഷ്മില്‍. സഹോദരങ്ങൾ: അബ്ദുൽ നാസർ, താലിയത്ത്, ഉമ്മുകുൽസു. മപ്രവാസി വെൽഫെയർ ജനസേവന വിഭാഗം കൺവീനർ സലീം ആലപ്പുഴയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്കു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

    TAGS:Obituary
    News Summary - Koduvalli native passed away in Dammam
