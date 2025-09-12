Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kozhikode
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 12:58 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 12:58 PM IST

    മാധ്യമം മുൻ ജീവനക്കാരൻ മുഹമ്മദ് ബഷീർ നിര്യാതനായി

    മാധ്യമം മുൻ ജീവനക്കാരൻ മുഹമ്മദ് ബഷീർ നിര്യാതനായി
    പേരാമ്പ്ര: മാധ്യമം ചീഫ് ഡി.ടി.പി ഓപ്പറേറ്ററായിരുന്ന കാഞ്ഞിരമുള്ളതിൽ മുഹമ്മദ്‌ ബഷീർ (58) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ: സുലൈഖ (പേരാമ്പ്ര). മക്കൾ: നാജിയ, ശാമില. ഷാനിബ. മരുമക്കൾ: സാദിക്ക് വടകര (ബ്ലോക്ക്‌ ഓഫീസ് വടകര), സുഹൈൽ കക്കോടി (അസി. പ്രൊഫസർ, കാലിക്കറ്റ്‌ യൂണിവേഴ്സിറ്റി), അജ്സൽ കാക്കൂർ (അദ്ധ്യാപകൻ, ചക്കാലക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ).

    സഹോദരങ്ങൾ: അബ്ദുൽ കരീം (റിട്ട. ക്ലാർക്ക്, ഫാറൂഖ് കോളേജ്), അബ്ദുൽ വഹാബ് (റിട്ട. ഹെഡ്മാസ്റ്റർ, നൊച്ചാട് HSS), ആസ്യ, Dr. അബ്ദുസ്സമദ് (റിട്ട. വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ), അബ്ദുൽ അസീസ് (ഹെൽത്ത്‌ സൂപ്പർവൈസർ, സി.എച്ച്.സി നരിക്കുനി).

    News Summary - Former Madhyamam employee Muhammed Basheer passes away
