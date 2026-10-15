പ്രവാസി എഴുത്തുകാരൻ അബ്ബാസ് ഇല്ലത്ത് നിര്യാതനായി

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പ്രവാസി എഴുത്തുകാരൻ അബ്ബാസ് ഇല്ലത്ത് നിര്യാതനായിtext_fields
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News Summary - Kozhikode Writer Abilda Passes Away
കോഴിക്കോട്: പ്രവാസി എഴുത്തുകാരൻ അബ്ബാസ് ഇല്ലത്ത്(77) നിര്യാതനായി. സ്വന്തം പേരിലും ‘അബിൽദാ’ എന്ന തൂലികാനാമത്തിലും പ്രവാസ പശ്ചാത്തലത്തിലെ രചനകൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പിതാവ്: പരേതനായ ഇല്ലത്തു അബ്ദുറഹ്മാൻ. ഭാര്യ: ഫൈസല മാരാപ്പടിയത്ത്. മക്കൾ: റാണി ഷിബില, ഷബാന, ഷബീൽ അബ്ബാസ്. മരുമക്കൾ: മൻസൂർ എ.കെ., ഫസൽ വളപ്പിൽ, സജുല സലിം (എറണാകുളം).
സഹോദരങ്ങൾ: പരേതനായ മുഹമ്മദ് കോയ ഇല്ലത്ത്, ബിച്ചാമി, ജമീല, കോയമോൻ ഇല്ലത്ത്. മയ്യിത്ത് നമസ്കാരം ഇന്ന് ഉച്ച 1.30ന് പറമ്പത്ത് പള്ളിയിൽ.
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