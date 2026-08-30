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    Kozhikode
    Posted On
    date_range 30 Aug 2026 1:47 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2026 1:47 PM IST

    സി.കെ. മുഹമ്മദ്‌ ഷരീഫ് നിര്യാതനായി

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    സി.കെ. മുഹമ്മദ്‌ ഷരീഫ് നിര്യാതനായി
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    കരുവൻപൊയിൽ: പരേതനായ കോയട്ടി ഹാജിയുടെ മകൻ ചെമ്പറ്റക്കണ്ടി സി.കെ. മുഹമ്മദ്‌ ഷരീഫ് (63) നിര്യാതനായി. മാതാവ്: സൈനബ. ഭാര്യ: സഹനാസ് കൊളായിൽ (മടവൂർ), മക്കൾ: മുഹമ്മദ്‌ ഷാദ് (യു.കെ) ഫാത്തിമ ശരീഫ് (യു.എ.ഇ), ഷഹീൽ. മരുമകൻ: മുഹമ്മദ്‌ ബൂശൻ (ചാവക്കാട്)

    സഹോദരങ്ങൾ: അബ്ദുല്ല കുട്ടി (മക്ക), റംല പന്നൂർ, നദീറ വട്ടോളി, പരേതനായ നാസർ മുട്ടായി. മയ്യിത്ത് നമസ്കാരം തിങ്കൾ രാവിലെ എട്ടുമണിക്ക് കരുവൻപൊയിൽ ജുമാ മസ്ജിദിൽ. ഖബറടക്കം ചുള്ളിയോട് ജുമാമസ്ജിദിൽ.

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    TAGS:DeathnewskozikodeObitury newsObituary
    News Summary - C.K. Muhammed Shareef passes away
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