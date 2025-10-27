Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kozhikode
    date_range 27 Oct 2025 8:19 AM IST
    date_range 27 Oct 2025 8:19 AM IST

    ആദ്യകാല ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്‍റ് സി.പി. അബ്ബാസ് അലി നിര്യാതനായി

    CP Abbas Ali
    സി.പി. അബ്ബാസ് അലി

    Listen to this Article

    കോഴിക്കോട്: ആദ്യകാല ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്‍റ് പുതിയറ കല്ലുത്താൻകടവ് ബ്രിഡ്ജിന് സമീപം കൊരക്കോട് ഹൗസിൽ സി.പി. അബ്ബാസ് അലി (87) നിര്യാതനായി. മയ്യത്ത് നമസ്കാരം തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 12.40ന് കണ്ണംപറമ്പ് പള്ളിയിൽ.

    ഭാര്യ: എ.കെ. ആയിശ. മക്കൾ: നിയാസ് അഹമ്മദ്, ഫൈസൽ, സജിത ബാനു, ഫർസാന ബീഗം, ഫാത്തിമ ഫർമിന. മരുമക്കൾ: കെ.വി. ജമാലുദ്ദീൻ, സി.എ. നൗഷാദ്, മെഹമൂദ്, തൊയ്ബ, നുസ്റത്ത് ബാനു.

    chartered accountantKozhikodeObituaryCP Abbas Ali
