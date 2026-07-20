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    Kozhikode
    Posted On
    date_range 20 July 2026 12:13 PM IST
    Updated On
    date_range 20 July 2026 12:24 PM IST

    ബടേക്കണ്ടി ജമീല നിര്യാതയായി

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    ബടേക്കണ്ടി ജമീല നിര്യാതയായി
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    കോഴിക്കോട്: പരേതനായ പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. സൂപ്രണ്ടിങ് എൻജിനീയർ എം.പി. മഹമൂദിന്റെ ഭാര്യ ബടേക്കണ്ടി ജമീല (82) നിര്യാതയായി.

    വൈദ്യരകത്ത് കുഞ്ഞാലി ഹാജിയുടെയും ബടേക്കണ്ടി കദീസുവിന്റെയും മകളാണ്. മക്കൾ: സഫൂറ, മിസ്ബാഹ്, തൻസീം, തസ്‌വീർ.

    മരുമക്കൾ: അഷ്റഫ്, അലീമ, ജഫ്ല, ഫസ്ന. സഹോദരങ്ങൾ: സുബൈദ, ബഷീർ, പരേതരായ ഹാഷിം, ജമാൽ. മയ്യിത്ത് നമസ്കാരം ഇന്ന് (തിങ്കൾ) അസർ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം കോഴിക്കോട് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പള്ളിയിൽ നടക്കും. ഖബറടക്കം എൻ.ജി.ഒ. ക്വാർട്ടേഴ്സിന് സമീപമുള്ള കാഞ്ഞിരത്തിങ്കൽ ജുമാമസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിൽ.

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    TAGS:DeathnewskozikodeObitury news
    News Summary - Batekkandi Jameela passes away
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