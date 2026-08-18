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    Kozhikode
    Posted On
    date_range 18 Aug 2026 9:57 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2026 9:57 AM IST

    അബ്ദുൽ റഹീം നിര്യാതനായി

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    അബ്ദുൽ റഹീം നിര്യാതനായി
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    കൊടുവള്ളി: കരുവൻപൊയിൽ കുളപ്പുറത്ത് അബ്ദുൽ റഹീം (78) നിര്യാതനായി. കെ.എസ്.ഇ.ബി റിട്ട. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറായിരുന്നു. ഭാര്യമാർ: താഹിറ ഓമശേരി, പരേതയായ സലീമ കുന്നമംഗലം.

    മക്കൾ: യസീർ ( ബി.എസ്.എൻ.എൽ കുന്നമംഗലം),സഫീറ (കല്ലുരുട്ടി), മുബഷിറ (പെരുമ്പിലാവ് ), നിദ (എരഞ്ഞിമാവ് ), ഹംദ.

    മരുമക്കൾ: മുഹമ്മദ്‌ മാസ്റ്റർ കല്ലുരുട്ടി (എം.എം ഹൈസ്‌കൂൾ പരപ്പിൽ), അൻവർ ഷാ (പെരുമ്പിലാവ് ), മുനവ്വർ (എരഞ്ഞിമാവ്), ഫെബിന (ഓമശ്ശേരി ). മയ്യിത്ത് നമസ്കാരം ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിക്ക് ചുള്ളിയാട് ജുമാമസ്ജിദിൽ.

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    TAGS:Obitury newsabdul raheemKoduvalli nativeKSEB
    News Summary - Abdul Raheem passes away
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