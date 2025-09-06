Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kottayam
    Posted On
    date_range 6 Sept 2025 11:47 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Sept 2025 11:47 AM IST

    മലയാളി നഴ്സ് യു.കെയിൽ അന്തരിച്ചു; വിടപറഞ്ഞത് കോട്ടയം സ്വദേശിനി

    മലയാളി നഴ്സ് യു.കെയിൽ അന്തരിച്ചു; വിടപറഞ്ഞത് കോട്ടയം സ്വദേശിനി
    മോളിക്കുട്ടി ഉമ്മൻ

    ലിവർപൂൾ/ കോട്ടയം: യുകെയിൽ മലയാളി നഴ്സ് അന്തരിച്ചു. ലിവർപൂളിലെ ഏൻട്രി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നഴ്സായ മോളിക്കുട്ടി ഉമ്മൻ (64) ആണ് മരിച്ചത്. ആഗസ്റ്റ് 29ന് വൈകിട്ടോടെയുണ്ടായ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളെ തുടർന്ന് ലിവർപൂൾ എൻ.എച്ച്.എസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ചികിത്സയിലിരിക്കെ വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12.15ന് മരിച്ചു.

    കോട്ടയം നെടുംകുന്നം പുന്നവേലി സ്വദേശിനിയും പുതുപ്പള്ളി പയ്യപ്പാടി പാലയ്ക്കൽ കുടുംബാംഗവുമാണ്. 2002ലാണ് യു.കെയിൽ എത്തിയത്. പുന്നവേലിൽ പി.കെ. ഉമ്മനാണ് ഭർത്താവ്. മക്കൾ: മെജോ ഉമ്മൻ, ഫിൽജോ ഉമ്മൻ. മരുമകൾ: ഡാലിയ ഉമ്മൻ. ലിവർപൂൾ കർമ്മേൽ മാർത്തോമ്മാ പള്ളി ഇടവകാംഗമായ മോളിക്കുട്ടിയുടെ സംസ്കാരം പിന്നീട് യുകെയിൽ തന്നെ നടത്തുമെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു. നാട്ടിൽ പുന്നവേലി സെന്റ് തോമസ് മാർത്തോമ്മാ പള്ളി ഇടവകാംഗമാണ്.

    TAGS:KottayamObituary
    News Summary - Kottayam native died at UK
