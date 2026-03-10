Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kollam
    Posted On
    date_range 10 March 2026 1:24 PM IST
    Updated On
    date_range 10 March 2026 1:24 PM IST

    ക്വാറികൾക്ക് പ്രവർത്തനാനുമതി നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പിന്മാറണം

    ക്വാറികൾക്ക് പ്രവർത്തനാനുമതി നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പിന്മാറണം
    കൊല്ലം: തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമങ്ങൾ കാറ്റിൽപറത്തി ക്വാറികൾക്ക് പ്രവർത്തനാനുമതി നൽകാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽനിന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പിന്മാറണമെന്ന് ഡെമോക്രാറ്റിക്ക് ഫോറം സംസ്ഥാന സമിതി യോഗം സർക്കാറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. യോഗത്തിൽ സംസ്ഥാന വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് തകിടി കൃഷ്ണൻ നായർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

    ഫോറം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.പി. ജോർജ മുണ്ടയ്ക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രഫ.ജോൺ മാത്യു കുട്ടനാട്, പ്രഫ. സലീം, നിധീഷ് ജോർജ്, പി.എൽ. ജോസ്, ഫാ.ഗീവർഗീസ് തരകൻ, എ.കെ. രവീന്ദ്രൻ നായർ, ഓച്ചിറ യൂസിഫ് കുഞ്ഞു, കെ. ജോൺ ഫിലിപ്, എഫ്. വിൻസെന്റ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.

    News Summary - The government should withdraw from granting operating permits to quarries
