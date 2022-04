cancel camera_alt മു​ഹ​മ്മ​ദ്​​കു​ഞ്ഞ്, ന​വാ​സ് By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ഓച്ചിറ: പിതാവിന്‍റെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ മകനും മരിച്ചു. ഓച്ചിറ വലിയകുളങ്ങര പാറയ്ക്കാട്ട് നവാസ് മൻസിലിൽ പരേതനായ മുഹമ്മദ്കുഞ്ഞിന്‍റെ മകൻ നവാസ് (45) ആണ് വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ച ഹൃദയസ്തംഭനം മൂലം മരിച്ചത്.

25ന് രാത്രിയിലാണ് പിതാവ് മുഹമ്മദ്കുഞ്ഞ് (72) മരിച്ചത്. വലിയകുളങ്ങര പള്ളിമുക്കിൽ പാറയ്ക്കാട്ട് സ്റ്റോഴ്സ് എന്ന പലചരക്ക് വ്യാപാര സ്ഥാപനം നടത്തിവരുകയായിരുന്നു ഇരുവരും. നവാസ് അവിവാഹിതനാണ്. മാതാവ്: ആസിയ ബീവി. വലിയകുളങ്ങര ജുമാ മസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിൽ പിതാവിന്‍റെ ഖബറിടത്തിന് സമീപം മകനെയും ഖബറടക്കി. Show Full Article

On the seventh day after the death of the father, the son also died