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    Kollam
    Posted On
    date_range 5 Aug 2026 12:54 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Aug 2026 12:54 PM IST

    അവധിക്ക് നാട്ടിൽ പോയ കുവൈത്ത് പ്രവാസി അപകടത്തിൽ മരിച്ചു

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    അലി അൽഗാനിം ഓട്ടോമൊബൈൽ കമ്പനിയിൽ രണ്ടുവർഷമായി ജോലി ചെയ്തുവരുന്ന ലിജു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് നാട്ടിലേക്ക് പോയത്
    അവധിക്ക് നാട്ടിൽ പോയ കുവൈത്ത് പ്രവാസി അപകടത്തിൽ മരിച്ചു
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    ലിജു സജി

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിൽനിന്ന് അവധിക്ക് നാട്ടിൽ പോയ പ്രവാസി നാട്ടിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു. കൊല്ലം കിളികൊല്ലൂർ സൗഹാർദ നഗർ-31 ലിജു ഭവനിൽ സജി തോമസിന്റെയും ലാലി സജിയുടേയും മകൻ ലിജു സജിയാണ് (26) മരിച്ചത്.

    കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ട് 6.30ന് കൊല്ലം- തിരുമംഗലം ദേശീയപാതയിൽ കോയിക്കൽ പാലക്കടവ് ജക്‌ഷന് സമീപമുണ്ടായ അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്നു. കൊല്ലത്തുനിന്ന് കുണ്ടറ ഭാഗത്തേക്ക് വന്ന കാറും എതിർ ദിശയിൽ വന്ന ജിജുവിന്റെ ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. റോഡിൽ തെറിച്ചുവീണ് സാരമായി പരുക്കേറ്റ ലിജുവിനെ കൊല്ലത്തെ സഹകരണ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

    കുവൈത്തിലെ അലി അൽഗാനിം ആൻഡ് സൺസ് ഓട്ടോമൊബൈൽ കമ്പനിയിൽ സ്​പെയർ പാർട്സ് വിഭാഗത്തിൽ രണ്ടുവർഷമായി ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്ന ലിജു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് അവധിക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പോയത്. സഹോദരി: ലിജ.

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    TAGS:Accident DeathKuwait
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