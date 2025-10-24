Begin typing your search above and press return to search.
    Obituaries
    date_range 24 Oct 2025 10:41 PM IST
    date_range 24 Oct 2025 10:41 PM IST

    കൊല്ലം സ്വദേശി റാസ് തനൂറായിൽ നിര്യാതനായി

    കൊല്ലം സ്വദേശി റാസ് തനൂറായിൽ നിര്യാതനായി
    ജുബൈൽ: കൊല്ലം കടക്കൽ ചിതറ സ്വദേശി സേതുപതി നീലകണ്ഠപിള്ള (60) റാസ് തനൂറായിൽ നിര്യാതനായി. ഹൃദയാഘാതമാണ് മരണ കാരണം. കോൺട്രാക്ടിങ് കമ്പനിയിൽ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു. മൃതദേഹം റാസ് തനൂറയിലെ റഹിമ ജനറൽ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

    പിതാവ്: നീലകണ്ഠ, മാതാവ്: ലീലാമ്മ അനു അമ്മ, ഭാര്യ: മീര ബായ്, മകൾ: ജ്യോതിലക്ഷ്‌മി. മരണാനന്തര ഔദ്യോഗിക നടപടികൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് നടപടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രവാസി വെൽഫെയർ ജനസേവന വിഭാഗം കൺവീനറും ഇന്ത്യൻ എംബസി വളന്റിയറുമായ സലീം ആലപ്പുഴ അറിയിച്ചു.

    News Summary - Kollam native Ras Thanurai passes away
