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    ഹൃദയാഘാതം; കൊല്ലം സ്വദേശി ഒമാനിൽ നിര്യാതനായി

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    ഹൃദയാഘാതം; കൊല്ലം സ്വദേശി ഒമാനിൽ നിര്യാതനായി
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    മസ്‌കത്ത്: കൊല്ലം തലവൂർ പണ്ടിതിട്ട കുഴിവിള വീട്ടിൽ ഹരികൃഷ്ണൻ നായർ (59) ഹൃദയാഘാതം മൂലം ഒമാനിലെ ബർക്കയിൽ നിര്യാതനായി.

    2006 മുതൽ ഒമാനിൽ ഗൾഫാർ കമ്പനിയിൽ പ്ലാൻറ് ഡിവിഷനിൽ ജോലി ചെയ്തുവരുന്ന ഹരികൃഷ്ണൻ നായർ ബർക്കയിലെ ഖസീനിലായിരുന്നു താമസം. ഭാര്യ: ഹേമലത ഹരികൃഷ്ണൻ. മക്കൾ അനഘ, അനന്യ. മരുമകൻ: സൗരവ്.

    റുസ്താഖ് ഗവ. ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മൃതദേഹം തുടർനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു.

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    News Summary - Kollam Native Dies of Heart Attack in Oman
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