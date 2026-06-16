കോടമ്പുഴ സ്വദേശി ദുബൈയിൽ നിര്യാതനായി

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Posted Ondate_range 16 Jun 2026 9:24 PM IST
Updated Ondate_range 16 Jun 2026 9:24 PM IST
കോടമ്പുഴ സ്വദേശി ദുബൈയിൽ നിര്യാതനായിtext_fields
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News Summary - Kodampuzha native passes away in Dubai
ദുബൈ: ഫറോക്ക് കോടമ്പുഴ പരുത്തിപ്പാറ സ്വദേശി അബ്ദുസ്സലാം (54) ദുബൈയിൽ നിര്യാതനായി. ഹൃദയസ്തംഭനത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു മരണം. ദുബൈയിൽ സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് ജീവനക്കാരനായിരുന്നു. പരേതനായ വടക്കേരി മൊയ്തീൻ കോയയുടെ മകനാണ്. ഭാര്യ: സുലൂജ. മക്കൾ: മിഥിലാജ് (ഷാർജ), മിൻഹാജ്, ഫാത്തിമ മിദ്ഹ. സഹോദരങ്ങൾ: പോക്കുട്ടി, ബിച്ചിപ്പാത്തു, ആയിഷ ബീവി, നബീസ, സുബൈദ.
ദുബൈ മുഹൈസിനയിൽ നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മയ്യിത്ത് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഖബറടക്കം ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 7.30-ന് കോടമ്പുഴ ബഅ്ലവി ജുമാ മസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിൽ.
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