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    Obituaries
    Posted On
    date_range 16 Jun 2026 9:24 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Jun 2026 9:24 PM IST

    കോടമ്പുഴ സ്വദേശി ദുബൈയിൽ നിര്യാതനായി

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    ദുബൈ: ഫറോക്ക് കോടമ്പുഴ പരുത്തിപ്പാറ സ്വദേശി അബ്ദുസ്സലാം (54) ദുബൈയിൽ നിര്യാതനായി. ഹൃദയസ്തംഭനത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു മരണം. ദുബൈയിൽ സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് ജീവനക്കാരനായിരുന്നു. ​പരേതനായ വടക്കേരി മൊയ്തീൻ കോയയുടെ മകനാണ്. ​ഭാര്യ: സുലൂജ. മക്കൾ: മിഥിലാജ് (ഷാർജ), മിൻഹാജ്, ഫാത്തിമ മിദ്ഹ. സഹോദരങ്ങൾ: പോക്കുട്ടി, ബിച്ചിപ്പാത്തു, ആയിഷ ബീവി, നബീസ, സുബൈദ.

    ​ദുബൈ മുഹൈസിനയിൽ നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മയ്യിത്ത് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഖബറടക്കം ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 7.30-ന് കോടമ്പുഴ ബഅ്‌ലവി ജുമാ മസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിൽ.

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    TAGS:DubaiUAEObituary
    News Summary - Kodampuzha native passes away in Dubai
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