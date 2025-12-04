Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kasaragod
    Posted On
    date_range 4 Dec 2025 9:21 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 10:08 AM IST

    സാറാബി ഹജ്ജുമ്മ നിര്യാതയായി

    Sarabi Hajjumma
    തൃക്കരിപ്പൂർ: പരേതനായ മാർത്താണ്ഡം പള്ളിയുടെ ഭാര്യ തങ്കയത്തെ കെ.പി.സാറാബി ഹജ്ജുമ്മ (80) നിര്യാതയായി. മക്കൾ: കെ.പി. അബ്ദുല്ല (സെക്രട്ടറി, തങ്കയം ഇസ്സത്തുൽ ഇസ്ലാം ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി, റിട്ട. പ്രിൻസിപ്പൽ, എം.ആർ.വി.എച്ച്.എസ്, പടന്ന), അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ (ബഹ്റൈൻ), പരേതനായ സുബൈർ. മരുമക്കൾ: എം. നസീമ തങ്കയം, വി.വി. ഫരീദ മാട്ടൂൽ. സഹോദരങ്ങൾ: മുസ്തഫ വലിയപറമ്പ, ഖദീജ പിലാത്തറ, റുഖിയ എടാട്ട്, പരേതരായ ഇബ്രാഹിം, അബ്ബാസ്, ഉമ്മർ.

    TAGS:KasaragodObituary
    News Summary - Sarabi Hajjumma passes away
