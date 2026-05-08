    Posted On
    date_range 8 May 2026 11:41 PM IST
    Updated On
    date_range 8 May 2026 11:41 PM IST

    അവധിക്ക്​ നാട്ടിലേക്ക്​ പോയ പ്രവാസി വഴിമധ്യേ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു

    കാസർഗോഡ് സ്വദേശിയും അജ്​മാനിൽ പ്രവാസിയുമായ പി.സി. അബ്ദുർറഹ്മാൻ ഹാജിയാണ്​ മരിച്ചത്​
    അജ്മാൻ: അജ്​മാനിൽ നിന്ന്​ അവധിക്ക്​ നാട്ടിലേക്ക്​ പോകുകയായിരുന്നു പ്രവാസി മലയാളി വഴി മധ്യേ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു. കാസർഗോഡ് ചെറുവത്തൂർ കൈതക്കാട് സ്വദേശി സഫ ഹാജിക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന പി.സി. അബ്ദുർറഹ്മാൻ ഹാജി (62) ആണ്​ മരണപ്പെട്ടത്​. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയാണ്​ ഇദ്ദേഹം അജ്മാനിൽ നിന്നും യാത്രാതിരിച്ചത്​. കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് പോകവേ കണ്ണൂർ പരിയാരത്തിന് സമീപം വെച്ച് ഇദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ച വാഹനം ഡിവൈഡറിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു.

    ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ അബ്​ദുറഹ്​മാനെ ഉടൻ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. നിരവധി വർഷങ്ങളായി അജ്മാനിൽ ഹോട്ടൽ കച്ചവടം ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു. ഭാര്യ ആയിഷ. മക്കൾ : അബ്ദു, ഫസൽ, റാഷിദ്, മറിയം, ഹസീന. അജ്മാൻ തൃക്കരിപ്പൂർ കെ.എം.സി.സി യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മയ്യിത്ത് നമസ്കാരം സംഘടിപ്പിച്ചു. അജ്മാനിലെ കെ.എം.സി.സി, എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ് തുടങ്ങിയ സംഘടനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏറെ സജീവമായിരുന്നു അജ്മാനിലെ മുവൈഹാത്തിൽ സഫ റെസ്റ്റൊറന്‍റ്​ ഉടമയാണ്​ സഫ ഹാജിക്ക.

    TAGS:ObitOmanKasargod
    News Summary - Expatriate on vacation dies in a road accident on the way home
