അബ്ദുല്ല നിര്യാതനായി

അബ്ദുല്ല നിര്യാതനായിtext_fields
തൃക്കരിപ്പൂർ: റിട്ട. ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ തങ്കയത്തെ കെ. അബ്ദുല്ല (87) നിര്യാതനായി. ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻറ് തസ്തികയിലാണ് വിരമിച്ചത്. തൃക്കരിപ്പൂർ ഇസ്ലാമിക് കൾച്ചറൽ സെന്റർ പ്രസിഡന്റായിരുന്നു.
ഭാര്യ: ഇ.വി. കുഞ്ഞാമിന. മക്കൾ: ഫസലുൽ അഹ്മദ്(ദുബൈ), അഡ്വ. ഇ.വി. സുബൈർ, ജഅഫർ സാദിഖ് (ഖത്തർ), മുഹമ്മദ് അമീൻ (അബൂദബി), പരേതയായ ഹഫ്സത്ത്. മരുമക്കൾ: സി.കെ. സൽമ കാടങ്കോട്, എൻ.കെ.പി. ഫർഹ ബീരിച്ചേരി, ഫരീദ ഉടുമ്പുന്തല, റഷീദ മടക്കര. സഹോദരങ്ങൾ: മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി (റിട്ട. ഫാർമസി സൂപ്രണ്ട്, വയനാട്), അബ്ദുൽ ഖാദർ, അബ്ദുറഹ്മാൻ, ഇബ്രാഹിംകുട്ടി കുന്നുംകൈ, അബൂബക്കർ (അബൂദബി), ഖദീജ, പരേതയായ മറിയുമ്മ.
ഖബറടക്കം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 10-ന് തങ്കയം ജുമാമസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിൽ.
