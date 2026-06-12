ചരിത്രകാരൻ വി.കെ. കുട്ടു അന്തരിച്ചുtext_fields
ഉളിയിൽ(കണ്ണൂർ): ചരിത്രകാരനും ഗ്രന്ഥകർത്താവുമായ കുന്നിൽ കീഴിൽ റംലാസിൽ വി.കെ. കുട്ടു (93) അന്തരിച്ചു. എഴുത്തുകാരനായ അദ്ദേഹം മലബാർ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഞ്ചു പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉളിയിൽ ടൗൺ ജുമാമസ്ജിദ് രക്ഷാധികാരി, ഉളിയിൽ ഐഡിയൽ ട്രസ്റ്റ് സ്ഥാപകാംഗം, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി അംഗം എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു.
ഭാര്യ: പരേതയായ ടി.പി. റംല. മക്കൾ: സൗദ, ബുഖാരി (ഖത്തർ), റഹ്മത്ത്, സിദ്ദീഖ്, ഹൈറുന്നിസ, ഫാറൂഖ് (സൗദി). മരുമക്കൾ: ഹാറൂൺ, ബഷീർ, ആയിഷ, അമീന, കദീജ, പരേതനായ അനസ്. ഖബറടക്കം വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് രണ്ടിന് ഉളിയിൽ പഴയ പള്ളി ഖബർസ്ഥാനിൽ.
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