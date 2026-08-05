ചെങ്ങണോത്ത് റഹൂഫ് നിര്യാതനായി

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Posted Ondate_range 5 Aug 2026 10:41 PM IST
Updated Ondate_range 5 Aug 2026 10:41 PM IST
ചെങ്ങണോത്ത് റഹൂഫ് നിര്യാതനായിtext_fields
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കവിയൂർ: പാറമ്മൽ ജുമാമസ്ജിദ് പ്രസിഡൻറ് ചെങ്ങണോത്ത് റഹൂഫ് (67) നിര്യാതനായി. പാറക്കണ്ടി കുഞ്ഞഹമ്മദിന്റെയും നഫീസയുടെയും മകനാണ്. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി കവിയൂർ ഹൽഖ സെക്രട്ടറി, വെൽഫെയർ പാർട്ടി കവിയൂർ വാർഡ് പ്രസിഡൻറ് എന്നീ പദവികൾ വഹിച്ചിരുന്നു.
ഭാര്യ: ഷക്കീല. മക്കൾ: നഹീദ, സന, നസ്മിന, അഫ്നാൻ. മരുമക്കൾ: ഷുഹാഫ് (ദുബൈ), മഹ്റൂസ് (അബൂദബി), റനീഷ് (ഒമാൻ). സഹോദരങ്ങൾ: മറിയു, അസ്സു, മഹ്റൂഫ്, പരേതരായ അബൂബക്കർ, ഉമ്മർ, മഹ്മൂദ്, ഫാത്തിമ, ആയിഷ.
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