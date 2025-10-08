ചികിത്സക്കായി നാട്ടിൽപോയ കണ്ണൂർ സ്വദേശി നിര്യാതനായി

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 8 Oct 2025 4:10 PM IST
Updated Ondate_range 8 Oct 2025 4:10 PM IST
ചികിത്സക്കായി നാട്ടിൽപോയ കണ്ണൂർ സ്വദേശി നിര്യാതനായിtext_fields
bookmark_border
News Summary - Kannur native who went home for treatment passes away
Listen to this Article
സലാല: ചികിത്സക്കായി മടങ്ങിയ കണ്ണൂർ സ്വദേശി നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി. ദീർഘകാലം സലാലയിൽ പ്രവാസിയായിരുന്ന പുതിയങ്ങാടി ഇട്ടമ്മലിലെ സി.പി. മുഹമ്മദ് അഷറഫ് (62) ആണ് മരിച്ചത്.35 വർഷമായി ഒമാനിൽ പ്രവാസിയാണ്. ദീർഘകാലം അൽ മറായിൽ ജോലി ചെയ്ത അദ്ദേഹം പതിനാല് വർഷമായി ഔഖദിൽ കൊമേഴ്സ്യൽ മാർക്കറ്റ് നടത്തി വരികയായിരുന്നു.
കരൾ സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ മൂന്നാഴ്ചയായി കോഴിക്കോട് മിംസിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു.ഭാര്യ: സുഹറ. മക്കൾ: ആശിറ, അർഷിദ, ആയിശ.മരുമക്കൾ: സമീർ, സാഹിർ (സലാല). ഖബറക്കം ഉദ്ധാരം പള്ളി ഖബർസ്ഥാനിൽ നടന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story