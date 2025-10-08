Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightObituarieschevron_rightചികിത്സക്കായി...
    Obituaries
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 4:10 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 4:10 PM IST

    ചികിത്സക്കായി നാട്ടിൽപോയ കണ്ണൂർ സ്വദേശി നിര്യാതനായി

    text_fields
    bookmark_border
    kannur, treatment, passes away, ചരമ വാർത്ത, ഒമാൻ,കണ്ണൂർ
    cancel
    camera_alt

    സി.പി. മുഹമ്മദ് അഷറഫ്

    Listen to this Article

    സലാല: ചികിത്സക്കായി മടങ്ങിയ കണ്ണൂർ സ്വദേശി നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി. ദീർഘകാലം സലാലയിൽ പ്രവാസിയായിരുന്ന പുതിയങ്ങാടി ഇട്ടമ്മലിലെ സി.പി. മുഹമ്മദ് അഷറഫ് (62) ആണ് മരിച്ചത്.35 വർഷമായി ഒമാനിൽ പ്രവാസിയാണ്. ദീർഘകാലം അൽ മറായിൽ ജോലി ചെയ്ത അദ്ദേഹം പതിനാല് വർഷമായി ഔഖദിൽ കൊമേഴ്സ്യൽ മാർക്കറ്റ് നടത്തി വരികയായിരുന്നു.

    കരൾ സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ മൂന്നാഴ്ചയായി കോഴിക്കോട് മിംസിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു.ഭാര്യ: സുഹറ. മക്കൾ: ആശിറ, അർഷിദ, ആയിശ.മരുമക്കൾ: സമീർ, സാഹിർ (സലാല). ഖബറക്കം ഉദ്ധാരം പള്ളി ഖബർസ്ഥാനിൽ നടന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:oman obituaryomannewsobit-oman-gulf news
    News Summary - Kannur native who went home for treatment passes away
    Similar News
    Next Story
    X